Фінустанови, представники кремлівської еліти, суверенний держборг: оприлюднено повний список санкцій США проти Росії

У США уточнили перелік санкцій, введених проти Росії та окремих осіб після того, як РФ визнала незалежність самопроголошених «республік на території ОРДЛО та дозволила ввести війська на окуповані українські території. Про їхнє запровадження під час свого виступу згадував президент США Джо Байден.

Рішення Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) грунтується на указі про запровадження жорстких обмежень на економічну діяльність із самопроголошеними «ДНР» та «ЛНР».

Так, санкції накладені на «Внешэкономбанк» (ВЭБ) і «Промсвязьбанк» (ПСБ) разом із 42-ма його дочірніми компаніями. «ВЭБ має вирішальне значення для можливості Росії залучати кошти, а ПСБ має вирішальне значення для російського оборонного сектора», — йдеться у повідомленні. Ці фінустанови більше не зможуть вести бізнес у США і будуть відрізані від американської фінансової системи. Усі активи, що перебувають під юрисдикцією США, негайно заморозять, а американським фізичним та юридичним особам заборонено вести справи із цими установами без дозволу OFAC.

Також OFAC визначило як «заблоковане майно» п'ять суден, що належать дочірній компанії ПСБ.

Мінфін США вніс до списку санкцій впливових росіян з найближчого оточення Путіна, а також членів їхніх сімей. Так, йдеться про заступника президента банку ВТБ і сина голови ФСБ Олександра Бортнікова Дениса Бортнікова, голову ПСБ і сина колишнього прем'єр-міністра РФ Михайла Фрадкова Петра Фрадкова, гендиректора корпорації VK, сина заступника голови адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка Володимира Кирієнка. Їхнє майно на території США «заморожене».

«OFAC також посилило обмеження на операції із суверенним боргом Росії, ще більше відрізавши РФ від джерел доходів для фінансування свого уряду чи пріоритетів президента Путіна, включаючи його подальше вторгнення до України. Ці обмеження суттєво перекрили Росії основний спосіб залучення грошей. Такі заходи створюють навантаження на ресурси російської держави і підвищують ризик його здатності керувати своїми фінансами. OFAC видало директиву „Заборони щодо деяких суверенних боргів Російської Федерації“… Це поширює існуючі заборони на суверенний борг на участь у вторинному ринку облігацій, випущених після 1 березня 2022 року Центральним банком Російської Федерації, Фондом національного добробуту Російської Федерації або Міністерством фінансів Російської Федерації. Федерації», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що про запровадження санкцій щодо РФ оголосили Євросоюз, США, Великобританія, а також Австралія, Канада та Японія.

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