Німеччина призупинила сертифікацію «Північного потоку 2»

У Німеччині ухвалили рішення про тимчасове призупинення сертифікації кремлівського «Північного потоку 2».

Як повідомляє «Німецька хвиля», про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц. Таке рішення уряд Німеччини ухвалив «через ескалацію російсько-українського конфлікту».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав партнерів зупинити «ПП-2».

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обіцяла запровадження санкцій проти Росії, якщо та вирішиться на вторгнення. Серед санкцій, зокрема, закриття доступу Росії до іноземного капіталу та запровадження експортного контролю, особливо щодо високотехнологічних товарів. Запуск «Північного потоку 2» пов'язували з подальшою поведінкою Росії.

Фото зі сторінки Олафа Шольца у соціальних мережах

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