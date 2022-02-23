До санкції проти Росії за визнання «республік» на Донбасі приєднались Австралія, Канада та Японія

Після того, як США, Європейський Союз та Великобританія оголосили про заходи проти Росії за визнання «республік» на окупованих територіях Донбасу, список охочих накласти санкції на Кремль розширився. Обмеження для російських громадян та компаній вводять Канада, Японія та Австралія. Про це повідомляє ABCNews.

Австралія забороняє в'їзд, а також вводить фінансові санкції проти восьми громадян Росії, членів Ради безпеки РФ, які сприяли вторгненню в Україну.

На окупований Донбас будуть поширені санкції, подібні до тих, що діють у Криму. Заборона на співпрацю зі структурами в ОРДЛО торкнеться компаній із сфери транспорту, енергетики, телекомунікацій, нафто- та газовидобутку, видобутку корисних копалин.

Надалі Австралія має намір поповнити чорний список російських громадян та організацій. Водночас влада має намір більш оперативно розглядати заявки з України на отримання в'їзної візи. Зараз на розгляді перебувають 430 візових анкет, прем'єр-міністр Австралії просить розглянути їх у першу чергу.

Перший пакет санкцій проти Росії запровадила Японія. Країна має намір призупинити видачу в'їзних віз та заморозити активи деяких російських громадян. Встановлено заборону на розміщення російських бондів у Японії. Також санкції стосуватимуться російських банків та наближеної до Кремля російської еліти. Докладний список Японія обіцяє оприлюднити найближчими днями.

У Канаді прем'єр-міністр Джастін Трюдо також оголосив про нові санкції проти Росії. Зачеплять санкції суверенний борг — РФ не зможе залучити капітал у Канаді. Крім того, до чорного списку потраплять російські депутати, які проголосували за визнання «ДНР» та «ЛНР». Згадується в рішенні ще й про заборону на торгівлю з окупованим Донбасом.

Крім санкцій Канада посилить свою військову присутність у Латвії. Туди буде направлено до 460 канадських військовослужбовців через російську загрозу.

Нагадаємо, з 23 лютого санкції проти Росії запроваджує США, 22 лютого список санкцій узгодила Єврокомісія та глави МЗС країн ЄС.

Фото ua.depositphotos.com

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