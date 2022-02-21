Разом із королевою Єлизаветою II ковідом захворіли її помічники та персонал Віндзорського замку

Після того, як Букінгемський палац повідомив, що у британської королеви Єлизавети II виявився позитивним тест на коронавірус, стало відомо, що разом з Її Величністю захворів цілий ряд її помічників та персонал Віндзорського замку. Як повідомляє видання The Sun, точна кількість хворих невідома, але вона досить значна.

Раніше на коронавірус захворіли принц Чарльз, який був у прямому контакті з матір'ю, та його дружина Камілла.

95-річна королева, якій зробили три щеплення від ковіду, відчуває легкі симптоми, що нагадують застуду. І продовжує працювати вдома — під цілодобовим наглядом лікарів. Наближені до королеви зараз не відчувають особливого занепокоєння, але усвідомлюють, що у її віці хвороба може бути небезпечною.

Сама королева ставиться до своєї хвороби легко. Інгрід Сьюард, королівський біограф і головний редактор журналу Majesty, сказала: «Королева неймовірно стійка, вона належить до іншого покоління. Усі, хто виріс під час війни, ненавидять таку метушню. Їй не надто подобалося публічне оголошення про те, що у неї ковід. Але вона розуміє, що так має бути. Вона, ймовірно, набагато більше занепокоєна тим, що Росія може вдертися до України».

Раніше «ФАКТИ» писали — На столику королеви Єлизавети розглянули її фото з правнуками, що ніколи раніше не публікувалося.

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