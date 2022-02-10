Принц Чарльз захворів на коронавірус, відвідавши напередодні багатолюдний прийом

Як повідомила резиденція принца Уельського Кларенс-Хаус, вранці 10 лютого результат тесту на ковід у спадкоємця престолу показав позитивний результат. 73-річний принц Чарльз вирушив на домашню самоізоляцію і, з жалем, змушений пропустити кілька офіційних заходів.

Напередодні увечері Чарльз та його дружина Камілла відвідали багатолюдний прийом, організований Британським Азійським Трастом. Там були близько 350 гостей — у тому числі міністр внутрішніх справ Великобританії Пріті Пател та міністр фінансів Ріші Сунак.

У грудні Чарльз та Камілла зробили бустерне щеплення від коронавірусу. У березні 2020 року принц Чарльз уже перехворів на ковід у відносно м'якій формі.

Раніше «ФАКТИ» писали — Кейт Міддлтон та Вільям успадкують замок королеви Єлизавети, оскільки він «надто шумний» для принца Чарльза.

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