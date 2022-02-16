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На столику королеви Єлизавети побачили її фото з правнуками, що ніколи раніше не публікувалося

18:38 16 лютого 2022
Королева Єлизавета

Британська королева Єлизавета, яка напередодні з'явилася на двох віртуальних заходах, провела особисту аудієнцію у Віндзорському замку, остаточно розвіявши побоювання підданих, що вона могла заразитися коронавірусом від свого сина принца Чарльза.

95-річна королева прийняла секретаря служби оборони генерал-майора Елдона Міллара та його попередника Джеймса Маклауда. У ході бесіди Її Величність визнала, що їй останнім часом важко ходити. Але загалом була бадьора та здорова.

На столику в кімнаті стояло кілька фотографій у рамках. У тому числі знімок, що ніколи раніше не публікувався, де Єлизавета зображена разом зі своїми правнуками. Як пише видання Hello!, на ньому королева сидить на дивані, тримаючи на руках маленького Лукаса — сина своєї онуки Зари Тіндолл, який народився у березні минулого року. З боків від прабабусі сидять сестри Лукаса — восьмирічна Міа та трирічна Лена. Їхній трирічний двоюрідний брат, молодший син принца Вільяма і Кейт Міддлтон принц Луї, сидить на краю дивана поряд з Мією. За диваном стоять ліворуч 18-річна онука королеви леді Луїза (дочка її сина Едварда), восьмирічний брат Луї принц Джордж, дев'ятирічна Айла Філліпс, шестирічна сестра Джорджа та Луї принцеса Шарлотта та 11-річна Саванна Філліпс. Саванна та Айла — дочки онука королеви Пітера Філіпса, брата Зари Тіндолл та сина принцеси Анни.

Портрет, зважаючи на все, був зроблений у шотландському замку королеви Балморал минулого літа.

Загалом у королеви 12 правнуків. На фото не були присутні діти принца Гаррі та Меган Маркл Арчі та Лілібет, син принцеси Євгенії Август, який народився у лютому минулого року, та донька принцеси Беатріс Сієнна, яка з'явилася на світ у вересні минулого року.

Раніше «ФАКТИ» писали — Королева Єлизавета допоможе своєму сину принцу Ендрю виплатити 16 мільйонів доларів жінці, яка звинувачувала його у сексуальному насильстві.

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