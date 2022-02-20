У Єлизавети II підтвердили коронавірус

У британської королеви Єлизавети II підтвердився коронавірус. 95-річна королева склала тест на COVID-19 і той виявився позитивним. Як повідомляє Independent, офіційні представники Єлизавети II уточнили, що хвороба протікає не гостро — спостерігаються лише «легкі симптоми застуди». Тому королева не має наміру повністю відійти від робочих обов'язків — цього тижня вона виконуватиме заплановані нескладні справи, перебуваючи одночасно під наглядом лікарів та дотримуючись їхніх рекомендацій.

Припускають, що заразитися Єлизавета II могла, оскільки була у прямому контакті зі своїм сином принцом Чарльзом, у якого COVID-19 підтвердили 10 лютого.

Після 10 лютого у королеви Єлизавети II були два публічні заходи, але проходили вони онлайн. На аудієнції з послами Естонії та Іспанії королева знаходилася в доброму здоров'ї та хорошому настрої. 16 лютого Єлизавета провела особисту зустріч із секретарем служби оборони генерал-майором Елдоном Мілларом та його попередником Джеймсом Маклаудом. Її Величність визнала, що їй останнім часом стало важко ходити, але загалом королева була бадьорою.

Нагадаємо, королева Єлизавета отримала три дози щеплення від ковіду.

Фото RoyalFamily/twitter

328

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter