Королева Єлизавета допоможе своєму сину принцу Ендрю виплатити 16 мільйонів доларів жінці, яка звинувачувала його у сексуальному насильстві

Королева Єлизавета II допоможе своєму синові принцу Ендрю виплатити відступні, які він винен американці Вірджинії Джуффре, що звинувачувала його в сексуальному насильстві. 61-річному вдалося уникнути суду, уклавши з позивачкою позасудову угоду. Відповідно до домовленості, він має заплатити якусь суму їй особисто, а також перерахувати гроші її благодійному фонду, який захищає права жертв злочинів. Сума виплат публічно не повідомлялася. Проте за даними видання The Telegraph, вона загалом перевищує 12 мільйонів фунтів стерлінгів (16 мільйонів доларів).

Більшість витрат королеві доведеться взяти на себе, оскільки у її середнього сина немає особливих доходів. Він отримує пенсію як колишній офіцер військово-морського флоту. Мати також передає йому частину прибутку від свого герцогства Ланкастерського — сукупності нерухомості, яка приносить монарху солідний щорічний дохід. Також повідомлялося, що Ендрю намагається продати свій особняк на швейцарському курорті, щоби розплатитися з Джуффре.

Частина користувачів мережі обурені тим, що Її Величність повинна «платити викуп» за недолугого сина. Інші вважають, що це плата за її спокій. Раніше принци Вільям та Чарльз вимагали, щоб Ендрю залагодив справу без суду та не псував 70-річний ювілей правління Єлизавети, який відзначають цього року.

Наближений до Меган Маркл та принца Гаррі журналіст Омід Скобі зазначив, що Ендрю у результаті не взяв на себе жодної відповідальності. «Натомість він зробив те, що може робити лише привілейована еліта: купив собі вихід. При цьому він скористався любов'ю (та чековою книжкою) своєї старенької матері — у той час, як протягом цього року діти мали її лише звеличувати. Ганьба», — написав він.

Раніше «ФАКТИ» писали — Принц Гаррі та Меган Маркл образилися на королеву через її особливе ставлення до принца Ендрю.

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