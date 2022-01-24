Принц Гаррі та Меган Маркл образилися на королеву через її особливе ставлення до принца Ендрю

Принц Гаррі та Меган Маркл, яких нещодавно висміяли за 16 санвузлів у їхньому каліфорнійському особняку, образилися на королеву Єлизавету II через її «особливе ставлення» до принца Ендрю. Як повідомляє джерело видання New Idea, герцог і герцогиня Сассекські розлючені через те, що Її Величності знадобилося так багато часу, щоб позбавити її середнього сина Ендрю військових титулів і королівських патронажів, а також відібрати у нього право називатися Його Королівською Високістю — хоча він давно вже перебував у центрі скандалу через звинувачення у сексуальному насильстві з боку американки Вірджинії Джуффре. Всі ці привілеї у принца Ендрю забрали лише після того, як остаточно стало ясно, що йому не вдасться уникнути судового розгляду.

Тим часом свого онука Гаррі королева швидко позбавила його почесних військових звань. А також заборонила їм з Меган користуватися титулами Їх Королівських Високостей у комерційних цілях і використовувати торгову марку Sussex Royal лише тому, що вони вирішили відмовитися від виконання королівських обов'язків і залишили Британію.

Раніше журналіст Омід Скобі, автор біографії Меган і Гаррі, якого часто називають їх неофіційним рупором, писав у Twitter, що Ендрю позбавили його титулів через загрозу «бренду Віндзорів та їхньому сімейному бізнесу».

«Публіку, що спостерігає за розвитком цієї саги, кільце захисту навколо Ендрю збиває з пантелику — особливо, якщо порівняти поводження з принцом Гаррі, який (любіть ви його чи ненавидьте), просто хотів витягнути свою сім'ю з нездорового середовища… У палаці не було співчуття до герцога Сассекського. Натомість йому публічно оголосили догану і позбавили всіх його досягнень та королівських привілеїв…», — заявив Скобі.

Журналіст також зазначив, що минуло цілих 26 місяців, перш ніж з Ендрю «розібралися» після його неоднозначного та скандального інтерв'ю Бі-бі-сі у листопаді 2019 року, в якому він уперше публічно висловився про звинувачення Джуффре, заявивши, що взагалі її не пам'ятає.

Тепер, як стверджують інсайдери, Меган відчуває виправданим їхнє із Гаррі рішення залишити королівську родину. «Це показує, що вони мали рацію, коли пішли. Вона вважає, що їх із Гаррі несправедливо критикували та зображали лиходіями», — повідомляє джерело.

Раніше «ФАКТИ» писали — Принц Ендрю змушував покоївку розсаджувати 72 своїх плюшевих ведмедиків за спеціальною схемою — і кричав у разі помилки.

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