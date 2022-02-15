Суду не буде: принц Ендрю врегулював порушену проти нього справу про сексуальне насильство

Середній син королеви Великобританії Єлизавети II принц Ендрю врегулював справу про сексуальне насильство, в якому його звинуватила громадянка США Вірджинія Джуффре. Як повідомляє видання People, позивачка та відповідач досягли угоди. Тож суд тепер не відбудеться.

Джуффре стверджувала, що її тричі примушували до сексу із принцом у 2001 році, коли їй було 17 років. Сам герцог Йоркський це категорично заперечував.

З документів, поданих до суду Нью-Йорка юристами Джуффре, випливає, що жінка отримала від принца суму, розмір якої не повідомляється. Раніше британські ЗМІ припускали, що може йтися про щонайменше десять мільйонів доларів.

Ендрю також пообіцяв продемонструвати свій жаль щодо зв'язків з нині покійним фінансистом Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини, підтримавши боротьбу з торгівлею людьми з метою сексуальної експлуатації.

Раніше повідомлялося, що принци Чарльз та Вільям вимагають від принца Ендрю залагодити справу без суду.

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