«Це може стати кінцем монархії»: принци Чарльз та Вільям вимагають від принца Ендрю залагодити справу про сексуальне насильство без суду

Середній син королеви Британії Єлизавети II принц Ендрю, якого звинувачує у сексуальному насильстві громадянка США Вірджинія Джуффре, шокував Букінгемський палац, заявивши, що вимагає суду присяжних у цій справі.

Принц відкидає всі звинувачення Джуффре, яка стверджує, що 2001 року бізнесмен Джеффрі Епштейн тричі змушував її займатися сексом з Ендрю — коли вона ще була неповнолітньою.

Експерти побоюються, що публічне судове провадження, на якому тепер наполягає принц, може виявитися катастрофічним і призвести до краху британської монархії — у кращому разі, завдасть сильного удару по її репутації.

За інформацією видання Daily Mail, старший брат і племінник Ендрю, принци Чарльз та Вільям, зараз намагаються переконати його врегулювати справу без суду, домовившись із позивачкою у приватному порядку. Це може коштувати йому 10 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 13 мільйонів доларів). Однак члени королівської сім'ї наполягають, щоб Ендрю, якого Її Величність вже позбавила військових звань та королівських патронажів, залагодив це питання, заплатив Вірджинії та не псував святкування Платинового ювілею королеви, який масштабно відзначатимуть цього року.

Раніше, як писали «ФАКТИ», принц Гаррі та Меган Маркл образилися на королеву через її особливе ставлення до принца Ендрю.

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