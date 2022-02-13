Блокування вкладів, обвал ринків та крах рубля: в Росії оцінили економічні наслідки вторгнення в Україну

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну та наступні за цим санкції Заходу позначаться на російській економіці та добробуті росіян.

На думку економістів, неминучі девальвація рубля та обвал ринків. Уряд може запровадити обмеження на зняття грошей у банкоматах та зняття вкладів, як це було під час Другої світової війни, пише finanz.

Також може бути обмежений обмін рубля на валюту та ходіння готівкової валюти. Рубль сильно впаде в ціні, поваляться акції, облігації, капітал виводитиметься з Росії.

Обвал цін на боргові папери уряду Росії може становити 15−20%. Ціни злетять, інфляція стане двозначною, Центробанк збільшить ключову ставку. Біржові торги через обвал ринків можуть зупинити або біржа може взагалі не відкритися.

Можуть перестати працювати картки Visa та Mastercard, можливі черги, дефіцит у магазинах, скорочення приватного підвезення. Багато компаній збанкрутують або опиняться на межі дефолту.

Найжорсткішим сценарієм російські експерти називають це відключення SWIFT. Якщо Захід вживе такого заходу, то долар в Росії злетить до 103 рублів, ВВП скоротиться на 2,6% у 2022 році та на 4,3% за два роки.

Нагадаємо, ідею відключення Росії від SWIFT було виключено з підсумкового пакета санкцій, який США та ЄС підготували на випадок війни.



За інформацією Reuters, санкції будуть націлені насамперед на великі російські банки та експорт компонентів для технологічного та військового секторів промисловості РФ, а персональні санкції введуть проти російських олігархів.



Нагадаємо, минулого тижня Великобританія ухвалила закон про нові жорсткі санкції проти Росії Британські санкції можуть бути накладені не лише на компанії та чиновників, які безпосередньо пов'язані з дестабілізацією в Україні, а й на структури, що мають велике значення для російського уряду. Під санкції можуть потрапити цілі сектори російської економіки: хімічна, оборонна, видобувна промисловість, ІТ та фінансові послуги.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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