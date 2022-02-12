Росію не відключать від SWIFT у разі вторгнення в Україну: стала відома причина

Відключення Росії від SWIFT як санкція за військове вторгнення Росії в Україну вже не розглядається через незгоду з цим європейських кредиторів Росії. Про це агентство Reuters повідомило з посиланням на джерела, що знайомі з ходом переговорів світових лідерів.

За їхньою інформацією, санкції будуть націлені насамперед на великі російські банки (ВТБ та Ощадбанк) та експорт компонентів для технологічного і військового секторів промисловості РФ, а персональні санкції введуть проти російських олігархів.

«Мета полягає в тому, щоб розробити санкції, які дійсно вдарили б по росіянах, але при цьому слідкувати за побічними збитками для тих, хто їх запроваджує, визнаючи, що низка санкцій може сильніше вдарити по Європі», — заявив один із співрозмовників журналістів.

За його словами, під час зустрічей з колегами з Німеччини, Франції та Великобританії цього тижня було досягнуто значного прогресу щодо пакету санкцій.

«Багато питань було вирішено. Я б не сказав, що досягнуто 100-відсоткової згоди, але більшість проблем, висловлених, зокрема, Німеччиною, були вирішені», — підтвердив високопоставлений американський політик.

Напередодні західні ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці повідомили конкретну дату початку вторгнення — 15−16 лютого. Останню дату Джозеф Байден озвучив під час відеоконференції з лідерами ЄС та НАТО.

Нагадаємо, минулого тижня Великобританія ухвалила закон, який дає уряду повноваження вводити нові жорсткі санкції проти Росії. Британські санкції можуть бути накладені не тільки на компанії та чиновників, які безпосередньо пов'язані з дестабілізацією в Україні, а й на структури, що мають велике значення для російського уряду, а також на директорів стратегічних російських компаній, власників бізнесу, довірених осіб. Під санкції можуть потрапити цілі сектори російської економіки: хімічна, оборонна, видобувна промисловість, ІТ та фінансові послуги.

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