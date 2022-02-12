«США готові»: що Байден сказав Путіну

Президент США Джо Байден сьогодні провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Байден попередив Росію про наслідки вторгнення до України.

Він зазначив, що США не бачать фундаментальної зміни у динаміці кризи навколо України. Президент також заявив, що США готові нарощувати допомогу Україні, якщо Росія продовжуватиме ескалацію, повідомляє «РИА Новости».

Байден ясно дав зрозуміти Путіну, що хоча Вашингтон, як і раніше, готовий вирішувати питання за допомогою дипломатії разом зі своїми союзниками та партнерами, але також готовий й до інших сценаріїв.

Президент США у розмові з Путіним висловив занепокоєння долею американських громадян, які залишаються в Україні.

Сьогодні з президентом Росії розмовляв і президент Франції Еммануель Макрон. Під час телефонної розмови він закликав президента РФ «зупинитися».

Президент Франції попередив, що «щирий діалог несумісний з військовою ескалацією» на українському кордоні, повідомляє телеканал FranceInfo. Розмова Макрона та Путіна тривала 1 годину 40 хвилин.

Зазначається, що після розмови Путіна та Макрона у французьких ЗМІ заявили, що Франція не бачить передумов того, що Росія готується до вторгнення.

У Кремлі з приводу телефонної розмови Путіна та Макрона заявили, що лідери країн обговорили ситуацію, пов'язану «з провокаційними спекуляціями про нібито заплановане російське „вторгнення“ в Україну», передає «Інтерфакс».

Після розмови з Путіним Макрон зателефонував до президента України Володимира Зеленського.

В Офісі президента заявили, що головною темою обговорень були питання «нормандського формату» та роботи Тристоронньої контактної групи по Донбасу.

«Продовжили діалог із @EmmanuelMacron. Подякував йому за візит до України. Говорили про ситуацію безпеки та шляхи активізації мирного процесу в межах ТКГ. Обмінювалися думками щодо останніх міжнародних переговорів. Ціную особисту залученість Еммануеля Макрона до процесу деескалації», — написав після цього Зеленський у Twitter.

Крім того, сьогодні відбулася бесіда держсекретаря США Ентоні Блінкена з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Під час розмови Блінкен чітко дав зрозуміти Лаврову, що врегулювання кризи можна вирішити дипломатичними зусиллями, але Москва має стати на шлях деескалації та участі у сумлінних дискусіях.

Лавров заявив, що чутки про російську агресію проти України нібито заохочують Київ до спроб силового вирішення «проблеми Донбасу».

Нагадаємо, вчора представник Білого дому Джейк Салліван заявив, що російське вторгнення в Україну може розпочатися будь-якої миті. Було названо 15−16 лютого. Після цього низка західних країн почала скорочувати дипломатичні місії та закликати своїх громадян покинути Україну найближчими днями.

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