Парламент Великобританії схвалив закон про санкції проти Росії

Великобританія ухвалила закон, що дає уряду повноваження запроваджувати нові жорсткі санкції проти Росії. Саме про такі стримуючі заходи проти агресивної політики Кремля в Україні говорили в Києві британський прем'єр Борис Джонсон та український президент Володимир Зеленський. Про це повідомило британське зовнішньополітичне відомство.

Тепер у Великобританії можуть максимально посилити санкційний режим проти Росії. Санкції можуть бути накладені не лише на компанії та чиновників, що безпосередньо пов'язані з дестабілізацією в Україні, але й на структури, що мають велике значення для російського уряду, а також на директорів стратегічних російських компаній, власників бізнесу, довірених осіб. Під санкції можуть потрапити цілі сектори російської економіки: хімічна, оборонна, видобувна промисловість, ІТ та фінансові послуги.

У Великобританії ще раз підкреслили, що для Росії настав час переходити від агресії до дипломатії. «Ми закликаємо Росію до деескалації, вибрати шлях дипломатії. Якщо Росія продовжуватиме свою агресію щодо України, Великобританія та її партнери діятимуть без вагань», — заявила очільниця британського зовнішньополітичного відомства Ліз Трасс.

Нагадаємо, Британія підтримала Україну на нещодавньому засіданні Ради безпеки ООН, де обговорювалися загрози російського вторгнення. Також британська сторона доставила в Україну озброєння для оборонних цілей.

Фото pixabay.com

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