Кейт Міддлтон та Вільям успадкують замок королеви Єлизавети, оскільки він «надто шумний» для принца Чарльза

Після смерті британської королеви Єлизавети II, яка відзначила 6 лютого 70-річний ювілей свого правління, Віндзорський замок успадкують її онук принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон.

Формально ця резиденція британських монархів, яка є найстарішим і найбільшим у світі житловим замком, мала б перейти до принца Чарльза, який на той момент став би королем. Проте, як пише видання The Mirror із посиланням на джерело в Букінгемському палаці, Чарльз вважає Віндзорський замок, де останнім часом постійно живе його мати, «надто шумним». Неподалік нього знаходиться міжнародний аеропорт Хітроу. І літаки, що пролітають поблизу замку, діють принцу Уельському на нерви. Після того, як він зійде на трон, він має намір влаштуватися в Букінгемському палаці. Наразі Чарльз та його дружина Камілла проживають у лондонській резиденції Кларенс-хаус.

Раніше Чарльз казав, що йому не подобається надто великий і надто формальний Букінгемський палац, і він вважав би за краще залишитися в Кларенс-Хаус, який він успадкував від своєї улюбленої бабусі, королеви-матері. Передбачалося, що палац, де є 775 кімнат, може бути перетворений на постійний музей. Але останнім часом Чарльз зрозумів, що ця резиденція є найяскравішим символом монархії, і тому саме вона має бути домом короля.

Герцог та герцогиня Кембриджські зі своїми трьома дітьми проживають у лондонському Кенсінгтонському палаці. Однак багато часу проводять також у своєму норфолкському маєтку Анмер-Холл. За інформацією преси, вони хочуть оселитися ближче до Віндзорського замку, щоб бути поруч із 95-річною королевою. Повідомлялося, що Кембриджі зупинили свій вибір на старовинному особняку Форт Бельведер, що знаходиться на території Великого Віндзорського парку.

Раніше «ФАКТИ» писали — Дві майбутні королеви: Кейт Міддлтон та дружина принца Чарльза Камілла вийшли у світ в один день.

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