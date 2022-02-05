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«Устромлю ніж в торт, а хтось зробить все інше»: королева Єлизавета II відзначає 70-річчя правління

21:30 5 лютого 2022
Королева Єлизавета з тортом

6 лютого королева Британії Єлизавета ІІ відзначає 70-річчя від дня сходження на престол. Вона перша в історії з усіх британських монархів відзначить Платиновий ювілей. Офіційне святкування відбудеться у червні, коли встановиться гарна погода. 6 лютого Її Величність проведе у своєму маєтку Сандрінгем, куди вона прибула завчасно. Вона хоче провести цей день без будь-яких урочистостей, згадуючи свого батька короля Георга VI, який помер у Сандрінгемському палаці 6 лютого 1952 року у віці 56 років.

Напередодні, 5 лютого, королева влаштувала прийом, куди було запрошено представників благодійних організацій та місцевої громади, активістів, палацових службовців. Єлизаветі піднесли торт, прикрашений символом її ювілею. Торт розгорнули так, щоб фотографам було зручніше його знімати. «А я вже не маю значення?», — пожартувала 95-річна королева.

Як повідомляє видання Daily Mail, коли їй запропонували розрізати торт, вона сказала: «Думаю, я просто встромлю у нього ножа. Хтось інший може зробити решту».

Королева була в блакитній сукні, зшитій її кравчиною Анджелою Келлі, в улюбленому намисті з перлів та з двома діамантовими брошками. За неї була незмінна сумочка. Її Величності під час ходьби спиралася на тростину.

Раніше «ФАКТИ» писали — Королева Єлизавета тимчасово оселилася у будинку, де провів останні роки життя її чоловік принц Філіп — названа причина.

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