Старовинний замок-фортеця: Кейт Міддлтон та принц Вільям вибрали собі житло у Віндзорі біля королеви Єлизавети

Як повідомляли раніше «ФАКТИ», принц Вільям і Кейт Міддлтон вирішили змінити місце проживання та оселитися у Віндзорі — щоб бути ближчим до овдовілої королеви Єлизавети II, яка зараз постійно проживає у Віндзорському замку, оскільки в лондонському Букінгемському палаці триває ремонт.

За відомостями видання The Mirror, герцог та герцогиня Кембриджські зупинили свій вибір на старовинному особняку Форт Бельведер, що знаходиться на території Великого Віндзорського парку. Замок, що нагадує фортецю, був зведений у період між 1750 і 1755 роками. У 1820-х роках його значно перебудували у неоготичному стилі.

Королева Єлизавета ніколи тут не мешкала. У цій резиденції колись проживав її дядько — король Едуард VIII. Саме тут він підписав зречення від престолу в 1936, передавши трон своєму молодшому брату — батькові Єлизавети Георгу VI (до коронації він мав ім'я принц Альберт).

Едуард, який отримав титул герцога Віндзорського, залишив замок після зречення і до 1955 року той був порожнім. Потім там оселився нині покійний двоюрідний брат королеви Джеральд Ласеллс. Нині ж особняк, що належить короні, здається в оренду.

Втім, про негайний переїзд Кембриджів поки не йдеться. Зараз сім'я принца Вільяма живе поперемінно в лондонському палаці Кенсінгтон і у своєму маєтку Анмер-Холл, розташованому на території королівського палацу Сандрінгем в графстві Норфолк.

У Віндзорі та його околицях проживають також інші члени королівської родини — серед них молодший син королеви принц Едвард зі своєю дружиною Софі та двома їхніми дітьми, середній син Її величності принц Ендрю зі своєю колишньою дружиною Сарою Фергюсон. На території Віндзорського замку знаходиться також Фрогмор-котедж — будинок принца Гаррі та Меган Маркл, що поїхали до США. Нині там живе онука королеви принцеса Євгенія з чоловіком та сином.

Раніше «ФАКТИ» писали — В елегантному пальті та сережках за 10 доларів: Кейт Міддлтон вперше у 2022 році з'явилася на публіці.

Фото Instagram/The Mirror

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