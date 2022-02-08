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Світ

Дві майбутні королеви: Кейт Міддлтон і дружина принца Чарльза Камілла вийшли у світ в один день

15:01 8 лютого 2022
Камілла

Дві майбутні британські королеви-консорт здійснили виходи у світ в один день. Як повідомляє Daily Mail, дружина принца Чарльза, герцогиня Корнуольська Камілла, відвідала одну зі шкіл у місті Бат. Це була її перша поява на публіці після того, як її свекруха королева Єлизавета II висловила бажання, щоб дружина її старшого сина у майбутньому носила титул королеви. 74-річна Камілла, яку зустріли з великим ентузіазмом, поспілкувалася з дітьми, вчителями та особисто посадила дерево у шкільному дворі.

Попри холодну погоду, герцогиня відмовилася від теплого пальта. Вона була у картатому синьо-зеленому костюмі.

Цього ж дня Кейт Міддлтон, 40-річна дружина пасинка Камілли принца Вільяма, яка раніше анонсувала свою участь у дитячій телепередачі, відвідала офіс лондонської організації Parents and Children Together («Батьки та діти разом»).

Герцогиня Кембриджська обрала діловий стиль, одягнувшись у чорний топ, чорні штани та картатий сірий блейзер.

На відміну від Камілли, яка згідно з первісними планами Букінгемського палацу після коронації чоловіка могла претендувати лише на титул принцеси-консорт, у статусі Кейт сумнівів немає. Після того, як на престол зійде принц Вільям, вона беззастережно стане королевою-консортом.

Раніше, як писали «ФАКТИ», стало відомо, як принц Вільям ставиться до бажання Єлизавети II дарувати титул королеви його мачусі.

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