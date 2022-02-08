Стало відомо, як принц Вільям ставиться до бажання Єлизавети II дарувати титул королеви його мачусі Каміллі

Принц Гаррі та Меган Маркл промовчали, не привітавши публічно королеву Єлизавету з 70-річним ювілеєм її правління. Це викликало чутки, що Гаррі незадоволений бажанням бабусі надати його мачусі Каміллі титул королеви-консорт, коли його батько принц Чарльз стане королем. Молодший син Чарльза недолюблює Каміллу, яку вважає винною у тому, що його мати принцеса Діана була нещаслива у шлюбі.



Тепер, як пише видання Daily Mail, стало відомо про те, як ставиться до рішення монарха старший син Чарльза принц Вільям. За інформацією джерела у палаці, брат Гаррі «підтримує» «тверде бажання» своєї бабусі, попри бурхливі «сімейні сварки», що відбувалися на початку другого шлюбу батька. Принц Вільям «прагматично» ставиться до ролі Камілли у житті його батька та у майбутньому монархії. Він не брав участі в ухваленні рішення, але «шанобливо» ставиться до логіки бабусі.

Стосунки з мачухою у Вільяма спочатку були непрості. І він неодноразово скандалив через це зі своїм батьком. Однак у результаті переконався, що Камілла зробила Чарльза щасливим, і змирився з цим. Зараз вони не дуже близькі з мачухою, але перебувають у добрих стосунках і почуваються однією родиною.

«Він також поважає свою бабусю і цінує її думку найбільше у світі. Якщо це правильно для неї, це буде правильно і для нього», — говорить інсайдер.

Чарльз і Камілла, які познайомилися ще на початку 1970-х років, офіційно одружилися у 2005 році — відповідно, через дев'ять і десять років після розлучення зі своїми першими дружиною та чоловіком. На той час Діани вже загинула в автокатастрофі. Через негативну реакцію публіки Букінгемський палац оголосив, що Камілла не буде претендувати на титул принцеси Уельської (вона стала відома як герцогиня Корнуольська), а також на титул королеви-консорт. Спочатку передбачалося, що коли Чарльз займе трон, її називатимуть принцеса-консорт.

Тим часом королівський експерт і біограф Анджела Левін заявила в інтерв'ю, що Меган Маркл могла б повчитися у Камілли. 74-річна герцогиня Корнуольська вміла вичікувати, ніколи ні на що не скаржилася і не намагалася затьмарити свого чоловіка. Вона завжди підтримувала Чарльза і багато працювала на благо королівської сім'ї — попри неприйняття та образи, якім коханка принца піддавалася з боку публіки та преси.

Порівнюючи Меган та Каміллу, Левін назвала Маркл, «складною жінкою», яка «не хоче працювати в команді». Вона також порівняла герцогиню Корнуольську з її покійним свекром принцом Філіпом у його відданості королеві та своїм обов'язкам.

«Коли вона з принцом Чарльзом, вона робить крок назад і підтримує його, як це робив принц Філіп, коли він був з королевою … Вона не намагається втручатися, не намагається перехитрити його або кидатися вперед і обмінюватися рукостисканням з ким би там не було», — сказала Анджела.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Встромлю ножа в торт, а хтось зробить все інше»: королева Єлизавета II відзначає 70-річчя правління.

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