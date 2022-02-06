Єлизавета II побажала, щоб дружина принца Чарльза Камілла отримала титул королеви

Королева Великобританії Єлизавета II, яка 6 лютого відзначає 70-річчя свого правління, опублікувала звернення до народу щодо свого Платинового ювілею. У ньому вона попросила вважати дружину свого старшого сина Чарльза Каміллу, герцогиню Корнуольську, королевою-консортом — після того, як він зійде на престол.

Чарльз та Камілла одружилися у 2005 році. Перед їхнім весіллям Букінгемський палац заявив, що Камілла, коли настане час, не претендуватиме на титул королеви. А іменуватиметься принцесою-консорт. Вона також відмовилася від титулу принцеси Уельської, що належав їй по праву. Це було зроблено з поваги до пам'яті першої дружини принца Чарльза принцеси Діани. На той момент ставлення до Камілли британців було досить ворожим, тому що її вважали винною у розпаді шлюбу Діани та Чарльза. Проте з часом герцогині Корнуольській вдалося покращити свою репутацію, завоювати серця підданих, а також повагу своєї вінценосної свекрухи. 1 січня королева звела Каміллу в ранг королівської Дами Найблагороднішого Ордена Підв'язки. Вже тоді в цьому бачили натяк на майбутній статус дружини Чарльза.

«Коли прийде час і мій син стане королем, я знаю, що ви надасте йому та його дружині Каміллі ту саму підтримку, що надавали мені. І я щиро хотіла б, щоб, коли настане час, Камілла стала королевою-консортом і продовжила б свою вірну службу», — йдеться у письмовому зверненні Єлизавети.

Вона також згадала свого чоловіка принца Філіпа який помер у квітні минулого року. «Мені пощастило, що в мене була тверда та любляча підтримка моєї родини. Я була щаслива, що в особі принца Філіпа у мене був партнер, готовий виконувати роль консорту та безкорисливо йти на пов'язані з цим жертви. Я бачила, як цю роль виконувала моя власна мати за правління мого батька», — заявила Єлизавета.

Її Величність також дала зрозуміти, що не збирається зрікатися престолу.

«Я залишаюся вічно вдячною і задоволеною вірністю та прихильністю, які ви продовжуєте дарувати мені … І, оскільки я з нетерпінням чекаю можливості продовжувати служити вам усім серцем, сподіваюся, що цей ювілей збере разом сім'ї та друзів, сусідів та спільноти — після важких часів для багатьох з нас — щоб насолодитися святкуванням та поміркувати про позитивні події у нашому повсякденному житті, які так щасливо збіглися з моїм правлінням. Ваша слуга королева Єлизавета» (Your Servant Elizabeth R), — підписала звернення Її Величність. R — перша буква латинського слова «regina» — королева.

On the eve of the 70th anniversary of her Accession to the throne, The Queen has written a message thanking the public and her family for their support, and looking forward to #PlatinumJubilee celebrations over the coming year. #HM70 pic.twitter.com/U6JfzeZMLn — The Royal Family (@RoyalFamily) February 5, 2022

Раніше «ФАКТИ» писали — «Встромлю ножа в торт, а хтось зробить все інше»: королева Єлизавета II відзначає 70-річчя правління.

480

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter