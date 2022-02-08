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Кейт Міддлтон прочитає дітям-телеглядачам на ніч казку «Сова, яка боялася темряви»

12:11 8 лютого 2022
Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон, яку папараці нещодавно засікли на виході з магазину, в ефірі телепрограми Bedtime Stories на британському дитячому телеканалі Cbeebies розповість на ніч казку маленьким телеглядачам.

Як повідомляє видання Daily Mail, 40-річна мати трьох дітей читатиме одну зі своїх улюблених історій під назвою «Сова, яка боялася темряви» авторства Джілл Томлінсон. Ця книга дуже подобається восьмирічному принцу Джордж, шестирічній принцесі Шарлотті та трирічному принцу Луї.

Кенсінгтонський палац опублікував кадр із телепрограми, де герцогиня Кембриджська сидить на пледі, схрестивши ноги. Вона одягнена в джинси та светр від Holland Cooper вартістю 242 долари. Знімання велися у Кенсінгтонському палаці у січні цього року. Програма присвячена Тижню психічного здоров'я дітей.

Раніше «ФАКТИ» писали — Королівське тріо: Кейт Міддлтон вперше війшла у світ з принцом Чарльзом і Каміллою.

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