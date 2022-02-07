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«Навіть не привітали»: Меган Маркл та принца Гаррі розкритикували за неповагу до королеви

13:09 7 лютого 2022
Меган Маркл та принц Гаррі

Принц Гаррі та Меган Маркл, які недавно образилися на королеву Єлизавету через її особливе ставлення до принца Ендрю, не привітали публічно Її Величність з 70-річчям правління, яке вона першою з усіх британських монархів відзначила 6 лютого.

Члени королівської сім'ї, включно з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон, а також принцом Чарльзом та його дружиною Каміллою, опублікували вітання з приводу Платинового ювілей у соцмережах. Гаррі та Меган відмовилися від використання соцмереж, проте продовжують робити важливі оголошення на сайті свого фонду Archewell. Там, наприклад, вони оголосили про народження своєї дочки Лілібет у червні минулого року. Проте, як зазначає видання Metro, на ювілей королеви там не було жодної реакції. Мовчить також журналіст Омід Скобі — автор біографії герцога та герцогині Сассекських, якого називають неофіційним рупором пари.

Фанати королівської сім'ї звинуватили Меган та Гаррі у неповазі до королеви. Деякі припустили, що Гаррі незадоволений бажанням своєї бабусі надати титул королеви-консорт його мачусі Каміллі. Гаррі недолюблює другу дружину батька через її роль у розвалі шлюбу його матері принцеси Діани.

Раніше «ФАКТИ» писали — Дружина принца Чарльза Камілла отримає корону королеви-матері зі знаменитим діамантом «Кохінор».

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