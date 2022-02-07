«Навіть не привітали»: Меган Маркл та принца Гаррі розкритикували за неповагу до королеви

Принц Гаррі та Меган Маркл, які недавно образилися на королеву Єлизавету через її особливе ставлення до принца Ендрю, не привітали публічно Її Величність з 70-річчям правління, яке вона першою з усіх британських монархів відзначила 6 лютого.

Члени королівської сім'ї, включно з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон, а також принцом Чарльзом та його дружиною Каміллою, опублікували вітання з приводу Платинового ювілей у соцмережах. Гаррі та Меган відмовилися від використання соцмереж, проте продовжують робити важливі оголошення на сайті свого фонду Archewell. Там, наприклад, вони оголосили про народження своєї дочки Лілібет у червні минулого року. Проте, як зазначає видання Metro, на ювілей королеви там не було жодної реакції. Мовчить також журналіст Омід Скобі — автор біографії герцога та герцогині Сассекських, якого називають неофіційним рупором пари.

Фанати королівської сім'ї звинуватили Меган та Гаррі у неповазі до королеви. Деякі припустили, що Гаррі незадоволений бажанням своєї бабусі надати титул королеви-консорт його мачусі Каміллі. Гаррі недолюблює другу дружину батька через її роль у розвалі шлюбу його матері принцеси Діани.

Раніше «ФАКТИ» писали — Дружина принца Чарльза Камілла отримає корону королеви-матері зі знаменитим діамантом «Кохінор».

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