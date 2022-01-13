Єлизавета II позбавила принца Ендрю всіх військових звань

У четвер, 13 січня, Букінгемський палац повідомив, що сина королеви Єлизавети II принца Ендрю було позбавлено всіх військових звань та королівського патронажу. Він також не має права використовувати офіційне звернення «Його королівська високість». Рішення королеви прийнято у зв'язку з тим, що Ендрю не зміг уникнути розгляду цивільного позову в американському суді, який подала проти нього Вірджинія Джуффре.

Американка звинувачує герцога Йоркського в сексуальному насильстві, жертвою якого вона стала, коли була неповнолітньою. Вірджинія стверджує, що принц Ендрю тричі займався із нею сексом. Організувала все це Гіслейн Максвелл, помічниця мільярдера-педофіла Джеффрі Епштейна. Як уже повідомляли «ФАКТИ», суд присяжних визнав Максвелл винною у розбещенні неповнолітніх та інших злочинах сексуального характеру.

«Зі згоди та схвалення королеви герцог Йоркський складає з себе військові посади та королівські опікунські обов'язки», — йдеться у заяві Букінгемського палацу.

«Герцог Йоркський надалі не виконуватиме жодних державних обов'язків і захищатиме себе в цій справі як приватна особа», — наголошується в заяві.

Британська газета The Daily Mail стверджує, що Джуффре у разі перемоги в суді може отримати від відповідача щонайменше 14 мільйонів доларів.

Але для принца Ендрю тяжким ударом стануть не лише фінансові втрати. Куди серйознішим потрясінням є позбавлення його військових звань і повне усунення від виконання обов'язків члена королівської сім'ї. Своїм рішенням Єлизавета дала зрозуміти, що вона та решта близьких родичів відтепер не хочуть, щоб ім'я Ендрю асоціювалося з ними. Раніше королева відмовилася сплачувати рахунки свого сина. Це найболючіший удар для людини, яка посідала дев'яте місце в черзі на британський престол.

Оскільки герцог Йоркський тепер є приватною особою, очевидно, що йому не вдасться уникнути явки в американський суд, коли розглядатиметься позов Джуффре.

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