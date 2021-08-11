Тепер вже офіційно: сина Єлизавети II звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої

У понеділок, 9 серпня, Федеральний суд Мангеттену ухвалив до розгляду цивільний позов проти принца Ендрю, середнього сина королеви Єлизавети II. Позивачкою є громадянка США Вірджинія Джуффре. Вона звинувачує герцога Йоркського у сексуальному насильстві, жертвою якого вона стала у неповнолітньому віці.

«Принц Ендрю вчинив сексуальне насильство та побиття щодо заявниці, коли їй було 17 років. У зв'язку з цим принц Ендрю несе відповідальність за побиття та навмисне заподіяння моральної шкоди відповідно до законів Нью-Йорку. Збиток, заподіяний заявниці, був глибоким та тривалим», — підкреслюється у позові.

Джуффре стверджує, що займатися сексом з принцом Ендрю та іншими впливовими чоловіками її змушували бізнесмен Джеффрі Епштейн та його помічниця Гіслейн Максвелл. Герцог Йоркський прекрасно знав, що дівчині 17 років, та що вона була привезена до Лондону проти її волі. Але це Ендрю не зупинило.

Принц Ендрю і Вірджинія Робертс (в даний час Джуффре) в лондонському будинку Гіслейн Максвелл

У позові не вказано розмір можливої фінансової компенсації. Джуффре не вимагає притягнути принца до кримінальної відповідальності. При цьому вона підкреслює, що це питання має вирішити суд. Якщо буде порушено кримінальну справу, Вірджинія готова всіляко сприяти розслідуванню. Позов дає право прокуратурі Нью-Йорка викликати сина британської королеви на допит.

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Про дружбу принца Ендрю з мільярдером Епштейном відомо вже кілька років. У США Джеффрі притягнули до суду у справі про залучення неповнолітніх дівчат до заняття проституцією. Вирок не було винесено — два роки тому Епштейна знайшли мертвим у тюремній камері. За офіційною версією він наклав на себе руки. Його помічниця Гіслейн Максвелл у 2020 році була звинувачена у тому, що шукала та перевозила неповнолітніх дівчат, деяким з яких було 14 років, для занять сексом з Епштейном та його друзями. Максвелл чекає на початок суду над нею. Вона близько року ховалася у США, але була арештована ФБР.

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