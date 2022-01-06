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Російські «миротворці» в Казахстані виявилися десантниками, які воювали в Україні

19:58 6 січня 2022
Російські «миротворці» в Казахстані виявилися десантниками, які воювали в Україні

До Казахстану, де наростають акції протесту, Росія відправила у якості «миротворців» військових із 45-ї окремої бригади спеціального призначення ВДВ, 98-ї дивізії ВДВ та війська Центру спеціального призначення РФ «Сєнєж». За даними розслідування розвідувальної спільноти InformNapalm, всі ці підрозділи РФ брали участь в агресії проти України як у Криму, так і на Донбасі.

Так, в Україні були помічені військовослужбовці 217-го парашутно-десантного полку (в/ч 62295) та 331-го парашутно-десантного полку (в/ч 71211), що входять до складу 98-ої дивізії ВДВ, а також 45-й окремий полк ВДВ.

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Саме офіцерами 45 полку ВДВ, серед яких був відомий за подіями на Донбасі Ігор Гіркін (Стрілков), у 2001 році було проведено серію викрадень місцевих жителів із чеченських сіл Хатуні, Махкети та Тевзені. Викрадені особи досі вважаються зниклими безвісти.

За попередніми даними, які розповсюдив портал Avia.pro, в Казахстані військовослужбовців ЗС РФ можуть задіяти в зачистці найбільш бунтівних містах, після чого їх залучать до охорони стратегічно важливих для РФ об'єктів — полігону з випробування засобів ПРО, космодрому «Байконур» та інших.

Нагадаємо, 6 січня розпочалася стрілянина на площі Республіки в Алмати. Загинуло щонайменше 18 людей — влада стверджує, що це все співробітники правоохоронних органів. Ще 748 людей отримали поранення.

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