Російські десантники вже висадилися в Алмати

У четвер, 6 січня, країни ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку) заявили, що розпочинають військову операцію в Казахстані відповідно до своїх зобов'язань. Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв офіційно звернувся до ОДКБ із проханням про допомогу. Підставою для цього кроку стали масові протести, що охопили республіку у перші дні 2022 року.

Станом на 10:00 (за київським часом) Повітряно-космічні сили Росії (ВКС) розпочали перекидання контингенту миротворців до Казахстану. Про це заявили у секретаріаті ОДКБ. Від Росії до складу контингенту ОДКБ увійшли підрозділи повітрянодесантних військ. Завданнями сил, спрямованих до Казахстану, оголошено «охорону державних та військових об'єктів, сприяння силам правопорядку». Точна чисельність підрозділів не називається.

До Алмати вже прибув «перший борт із російськими військами». Москва поки що офіційно цю інформацію не підтвердила. Проте видання Vласть повідомляє, що російські десантники «проходять відпрацювання і протягом кількох годин збираються розпочати чергування у місті». «Військові частини поблизу Алмати приведені у високу бойову готовність», — стверджує видання.

Свою готовність взяти участь у «миротворчій операції» висловили Таджикистан та Киргизстан.

Тим часом ситуація в Казахстані залишається напруженою. Заспокоїти протестувальників не допомогли ні відставка уряду, ні звільнення з посади голови Ради безпеки Нурсултана Назарбаєва.

Рішенням Нацбанку Казахстану у країні тимчасово закрито усі фінансові установи. Нагадаємо, у республіці повністю відключено інтернет. Міністерство охорони здоров'я Казахстану повідомило, що внаслідок протестів постраждали понад тисячу людей. З них було госпіталізовано майже 400 людей.

У Таразі повністю згорів офіс владної партії «Нур Отан» («Світло Вітчизни»). Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону протестувальників. Проте демонстранти розгромили будівлю обласної адміністрації та підпалили її.

Президент Казахстану Токаєв 6 січня віддав низку термінових доручень. Так, збройним силам країни, Комітету національної безпеки Казахстану, МВС, Нацгвардії та іншим силовим структурам наказано підвищити бойову готовність. Рекомендовано створити комісії з оцінки суми збитків, яких зазнали внаслідок ескалації ситуації в країні. Голова держави вимагає забезпечити відновлення безперебійної роботи банків та інших фінорганізацій після стабілізації ситуації. Крім того, Токаєв розпорядився вжити заходів щодо захисту диппредставництв, а також закордонних компаній у Казахстані.

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