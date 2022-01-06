Продовжуємо кошмарити Захід, але відмовляємось від ідеї війни проти України: експерт про можливу реакцію РФ на події в Казахстані

Потужні масові протести в Казахстані вийшли на перше місце у головних політичних новинах провідних світових ЗМІ. У тінь пішла головна тема останнього місяця — чи наважиться Володимир Путін на масштабну військову операцію проти України? Цікаву точку зору на події в Казахстані та їхнє значення для України та Росії висловив оглядач Німецької хвилі (DW) Андрій Гурков.

Він вважає, що казахські події «зменшили небезпеку великої російської військової операції на українській території».

«Адже раптовий вибух народного невдоволення в надійно керованій і цілком стабільній сусідній центральноазіатській країні повинен був як мінімум насторожити російську владу, яка в себе вдома, як ми знаємо, дуже нервово реагує навіть на мирні одиночні пікети. А тут з різних кінців Казахстану суцільним потоком йдуть повідомлення і відеокадри, що наочно показують, до якої пожежі призводить народне невдоволення, що довго накопичується, верхами» , — пише Гурков.

«Велика військова операція з незрозумілими цілями та великою кількістю загиблих солдатів здатна зіграти роль спускового гачка масових заворушень. Особливо якщо вона спричинить жорсткі міжнародні санкції, які ще більше підхльоснуть і так уже стрімке зростання цін у країні, а то й зовсім призведуть до серйозних перебоїв у постачанні. І все це на тлі пандемії, що не слабшає, і сильно завантаженої системи охорони здоров'я», — упевнений він.

«Якщо досі у російських верхах, зважуючи плюси та мінуси тієї військової операції, якою Кремль вирішив полякати та пошантажувати США та НАТО, зосереджувалися на зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних аспектах, то після раптового повстання казахстанського народу Москві доведеться серйозно замислитися і про внутрішньополітичні ризики. Неминучі тепер сумніви щодо надійності власних тилів мають помітно охолодити запал охочих підкорити Україну та провчити Захід», — вважає Гурков.

«Інстинкт політичного самозбереження підкаже зараз більшості представників російських верхів сценарій: продовжуємо на словах кошмарити Захід агресивністю Росії (але вдасться щось виторгувати на переговорах, що починаються), але відмовляємося від самої ідеї військових дій проти України, щоб не нарватися на великі зовнішньополітичні проблеми спровокувати серйозну внутрішньополітичну турбулентність, а натомість терміново зосереджуємося на вибудовуванні відносин з Казахстаном…» — продовжує він.

«Усемірне захоплення абсолютно примарною ідеєю „повернути Україну“ може обернутися цілком реальною „втратою Казахстану“ — одного з небагатьох союзників, що залишилися, і інтеграційних партнерів Росії на пострадянському просторі та взагалі на міжнародній арені. І це — друга причина, поряд із побоюваннями внутрішньоросійської нестабільності, що зросли в Москві, чому нинішні протести в Казахстані істотно знизили небезпеку великої військової операції РФ проти України», — робить висновок Андрій Гурков.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що російські десантники вже прибули до Казахстану.

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