У центрі Алмати стріляють: рахунок вбитих та поранених йде на сотні

Вдень 6 січня події у Казахстані прийняли трагічний поворот. У центрі Алмати на площі Республіки розпочалася стрілянина. Місцеві ЗМІ повідомляють про загиблих та поранених. МВС Казахстану підтвердило цю інформацію. За офіційними даними, кількість загиблих становила 18 людей. Влада стверджує, що це працівники правоохоронних органів. Ще 748 людей отримали поранення.

МВС звітувало про затриманих — 2 298 осіб. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав їх терористами.

За його розпорядженням у республіці запроваджено надзвичайний стан. У зв'язку з цим під забороною опинилися всі масові заходи, зокрема й релігійні. Храмам наказано закрити двері для парафіян. Усі різдвяні богослужіння пройдуть у Казахстані без віруючих.

Водночас відновилася робота інтернету, наразі дротового. Поступово починають працювати у штатному режимі аеропорти. Проте більшість закордонних авіакомпаній поки що скасували свої рейси.

Національна палата підприємців Казахстану оцінила збитки, завдані бізнесу країни внаслідок масових протестів, у 92 мільйони доларів.

Міністерство освіти Казахстану вирішило продовжити шкільні канікули до 17 січня. Студенти вишів повернутися до навчання ще пізніше — 24 січня.

Уряд Казахстану за дорученням президента Токаєва взяв під жорсткий контроль та встановив на найближчі 180 днів граничні роздрібні ціни на скраплений газ для заправки автомобільного транспорту. Літр повинен коштувати не дорожче за 75 тенге (приблизно 17 центів). Також запроваджено державне регулювання цін на бензин та дизельне паливо.

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Крім того, найближчим часом буде на 180 днів запроваджено мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги. З метою стабілізації цін на соціально значущі продовольчі товари встановлено заборону вивезення закордон великої та дрібної рогатої худоби на 6 місяців, картоплі та моркви — на 3 місяці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що до Алмати прибули російські десантники. Їхнє перекидання було здійснено в рамках рішення ОДКБ.

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