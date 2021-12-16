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Меган Маркл і принц Гаррі «планують розділитися» та піти різними шляхами у 2022 році

12:01 16 грудня 2021
Меган Маркл та принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі у 2022 році «планують розділитися» та піти різними шляхами. Втім, мова йде не про проблеми у сімейному житті. Як повідомляє видання Daily Express із посиланням на королівського коментатора експерта Ніла Шона, таким чином герцог та герцогиня Сассекські хочуть «максимально збільшити обсяг свого бренду».

За словами Шона, таким «дорогим» людям, як Меган та Гаррі щомісяця платять великі гроші в рамках різноманітних угод та контрактів. Вигідніше було б, якби вони стали незалежними один від одного і зайнялися кожен своєю справою.

«Як ми знаємо, Меган Маркл хоче стати якоюсь політичною фігурою … Вона бажає стати активісткою та борцем за права — будь то жінки, чоловіки або трансгендери. Схоже, вона справді хоче піти цим шляхом», — сказав Шон. Так, нещодавно герцогиня написала відкритого листа до Конгресу США, в якому закликала надати оплачувану декретну відпустку для всіх американців.

Шон каже, що однією з основних причин, через яку Меган вирішила залишити королівську сім'ю, була неможливість висловлювати свої політичні погляди через її статус дружини британського принца.

З іншого боку, принц Гаррі, зважаючи на все, вирішив насамперед присвятити себе проблемам психічного здоров'я. Нещодавно його розкритикували за заклик кидати роботу, якщо вона не приносить радості — заради свого душевного спокою.

Досі Гаррі і Меган, які заснували в США власний фонд Archewell, переважно виступали єдиним фронтом на підтримку будь-яких ідей або проти них.

Раніше «ФАКТИ» писали — Меган Маркл визнали найвпливовішим членом королівської родини у світі, відсунувши на друге місце Єлизавету II.

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