Меган Маркл визнали найвпливовішим членом королівської сім'ї у світі, відсунувши на друге місце Єлизавету II

Меган Маркл, яку Дональд Трамп звинуватив у неповазі до королеви та маніпулювання принцом Гаррі, визнана найвпливовішим членом королівської родини у світі. За результатами дослідження онлайн-популярності, проведеним сервісом креативних ресурсів Design Bundles, герцогиня Сассекська впевнено лідирує у списку, до якого увійшли 29 людей, попри те, що минулого року залишила британську королівську родину і зараз живе у Каліфорнії разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі.

Представник Design Bundles заявив, що 40-річна Меган навіть може бути найвпливовішою з усіх жінок світу.

Як повідомляє видання Daily Express, за минулий рік кількість пошукових запитів у Google, присвячених Меган, в середньому становила 7,4 мільйона на місяць. Її ім'я також фігурувало у 10,4 мільйона хештегів у Instagram. Про дружину принца Гаррі було написано 11200 статей.

«Меган разом із чоловіком принцом Гаррі завжди відкидали королівську традицію приховувати свою особисту думку… Хоробрість і сміливість Меган, яка говорить про такі проблеми, як расизм, відпустку по догляду за дитиною та розширення прав та можливостей жінок, не порівняти з жодним іншим членом королівської сім'ї. Її голос звучить потужно і непохитно… Герцогиня Сассекська глибоко віддана розв'язанню світових проблем через свою благодійну діяльність і, попри те, що більше не є робочим членом королівської родини, доводить, що її вплив позитивний і незмінний», — йдеться у висновках Design Bundles.

Британська королева Єлизавета посіла друге місце із великим відривом. На її рахунку 2,3 мільйона запитів у Google, 10,3 мільйона хештегів у Instagram та 2 200 статей.

«Королева сама по собі є світовою іконою стилю, створюючи популярну тенденцію завдяки своїй звичці носити одяг з вишуканими блоками яскравих кольорів, щоб її завжди можна було помітити в натовпі», — додав представник Design Bundles.

Третє місце займає дружина принца Вільяма Кембріджська герцогиня Кейт Міддлтон. При цьому вона перевершує Маркл за кількістю Instagram-хештегів (13 мільйонів), але поступається в іншому.

На четвертій позиції — принц Гаррі. Його мати, покійна принцеса Діана, посіла п'яте місце.

Раніше «ФАКТИ» писали — Звичайна цікавість: отець Меган Маркл заступився за принца Чарльза, якого звинуватили у расизмі.

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