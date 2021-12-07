Британський принц Гаррі, який тепер мешкає разом зі своєю дружиною Меган Маркл у Каліфорнії, дав інтерв'ю американському журналу Fast Company. У ньому герцог Сассекський розповів про свою роботу в компанії BetterUp, куди він влаштувався у березні цього року. Попри відсутність професійної освіти та досвіду, він став директором зі взаємодії з громадськістю. Компанія BetterUp надає психологічну допомогу, навчає навичок кар'єрного зростання та займається тренінгом як організацій, так і окремих індивідуумів.

В інтерв'ю онук королеви Єлизавети заявив, що безліч звільнень, що сталися під час пандемії — це «не так вже й погано». І закликав кидати роботу, якщо вона «не приносить радості».

«Фактично, це ознака того, що з усвідомленням себе приходить потреба у змінах. Багато людей у всьому світі застрягли на роботі, яка не приносила їм радості, і тепер ставлять своє психічне здоров'я і щастя на перше місце. Це те, що треба святкувати …», — сказав 37-річний Гаррі.

Його слова викликали бурю критики у соцмережах. «Та що він взагалі може знати про це, якщо по-справжньому не працював жодного дня?», «А як щодо тих людей, які вдячні просто за те, що у них є робота? Яким доводиться важко зводити кінці з кінцями?», «Мультимільйонер принц Гаррі, у якого ніколи не було справжньої роботи і якому ніколи не доводилося хвилюватися про оплату рахунків, каже, що звільнення з роботи приносить радість і по-справжньому корисне для „самосвідомості“?», «На жаль, для звичайної людини, особливо для того, хто живе від зарплати до зарплати, це надзвичайно складно. Радість який завжди є метою. Отримання грошей та забезпечення сім'ї — ось це мета», — писали у коментарях.

Гаррі зовсім втратив зв'язок з простими людьми, яких просить звільнитися з роботи, якщо у них є проблеми з психічним здоров'ям. Не всі мають 30 мільйонів фунтів стерлінгів, прихованих у банках. Цікаво, чи дав би він таку ж пораду людям, чиє психічне здоров'я погіршилося через їхній шлюб. Помовч, будь ласка, Гаррі", — заявила королівський біограф Анджела Левін в Twitter.

Багато хто вважав, що Гаррі говорив про себе — маючи на увазі їхню з Меган відмову виконувати королівські обов'язки, про яку вони оголосили в січні 2020 року та поїхали до Америки.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Кинув батька під автобус»: принца Гаррі звинуватили в тому, що він підставив принца Чарльза.

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