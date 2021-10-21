Меган Маркл зажадала від Конгресу США оплачуваної декретної відпустки

Меган Маркл, яка, за чутками, хоче зробити кар'єру в політиці та навіть поборотися за пост президента США, зробила важливий крок в цьому напрямку. Як повідомляє видання People, герцогиня Сассекська написала до Конгресу США відкритого листа, адресованого спікеру Палати представників Ненсі Пелосі та лідеру демократичної більшості в Сенаті Чарльзу Шумеру. В ньому вона закликала ввести в країні для всіх оплачувану відпустку за сімейними обставинами для усіх американців.

Меган, мати двох дітей, вказала у своєму посланні, що пандемія виявила «давно існуючи проблеми у нашому суспільстві». Мільйонам жінок довелося кинути роботу, щоб доглядати за своїми маленькими дітьми — поки дитячі сади та школи були закриті.

Меган заявила, що така відпустка має бути «національним правом». Зараз рішення про неї залежить в основному від політики роботодавців. США — одна з небагатьох країн світу, де не гарантується оплачувана декретна відпустка, що, на думку влади, корисно для бізнесу. Програма відпусток діє лише в деяких штатах.

Меган народила свою другу дитину, дочку Лілібет, 4 червня. Після чого вони разом з чоловіком принцом Гаррі пішли у декретну відпустку на 20 тижнів — за правилами, які самі встановили для співробітників свого фонду Archewell.

Говорячи про народження дочки, 40-річна Меган написала в листі: «Як і всі батьки, ми були у нестямі від радості. Як і багато батьків, ми були перевантажені. Як небагато батьків, ми не стикалися з суворою реальністю: провести перші кілька критичних місяців з нашою дитиною або повернутися до роботи».

Меган зазначила, що американська мрія з часом стала не стільки «мрією про процвітання, скільки про просту стабільність». Вона також привела свої спогади дитинства і юності — про те, як харчувалася в салат-барах, купуючи їжу на 4.99 долара. «Я пам'ятаю це почуття: я знала, як старанно працювали мої батьки, щоб дозволити собі це, бо навіть за п'ять баксів їжа поза домом була чимось особливим, і я відчував себе щасливицею», — розповіла Меган.

Вона також сказала, що почала працювати з 13 років (у магазині з продажу заморожених йогуртів). І до того, як стати успішною актрисою, навіть економія грошей була для неї розкішшю — зазвичай йшлося про те, щоб звести кінці з кінцями й мати достатньо грошей для того, щоб заплатити за оренду квартири та бензин для машини. Зараз становище дружини британського принца Гаррі змінилося, але вона розуміє почуття і проблеми простих американців, бувши в минулому однією з них.

Раніше «ФАКТИ» писали — Батько Меган Маркл заявив, що вона зреклася двох сімей і змінилася після того, як підчепила принца Гаррі.

25

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter