Батько Меган Маркл назвав принца Гаррі «боягузливим слабаком», а свою дочку звинуватив у брехні

Батько герцогині Сассекської Томас Маркл знову виступив з публічною критикою дочки та зятя. Як заявив виданню The Sun 77-річний американець, який зараз проживає у Мексиці, принц Гаррі виявив себе боягузом, відмовившись від виконання королівських обов'язків та залишивши країну.

«Гаррі ухилився від своїх обов'язків, і це смішно. Він пішов від своєї бабусі, королівської сім'ї та британського народу», — сказав Томас, який назвав принца лайливим американським словом «candyass» (дослівно — «цукеркова дупа»), що можна перекласти, як «боягузливий слабак.

«Я у своєму віці побився б з ним у будь-який час. Він би втік від мене», — заявив Маркл.

Томас також звинуватив свою дочку у черговій брехні. У своєму відкритому листі до Конгресу США, де Меган закликала ввести в країні оплачувану відпустку за сімейними обставинами для всіх американців, вона згадала свої власні «важкі дитинство та юність», які вона нібито провела у злиднях. За словами Меган, вона харчувалася у салат-барах, купуючи їжу на 4,99 долара.

«Я пам'ятаю це почуття: я знала, як старанно працювали мої батьки, щоб дозволити собі це, тому що навіть за п'ять баксів їжа поза домом була чимось особливим, і я відчувала себе щасливицею», — розповіла Меган. Вона також розповіла, що почала працювати з 13 років (у магазині із продажу заморожених йогуртів). І до того, як стати успішною актрисою, відкладати гроші було для неї розкішшю — зазвичай йшлося про те, щоб звести кінці з кінцями.



Уражений Томас заявив, що Меган все вигадала. Їй ніколи не доводилося думати про хліб насущний. Його сім'я ніколи не відчувала фінансових труднощів, які б змушували економити на їжі.

«Їй ніколи, ніколи в житті не доводилося турбуватися про щось подібне», — сказав Томас, який до пенсії працював режисером освітлення на телебаченні та отримав дві престижні премії «Еммі» за свою роботу. За його словами, сім'я обідала у дорогих ресторанах. І відвідувала дешеві заклади лише тому, що інколи це було зручно.

Томас також розчарований рішенням Апеляційного суду, який прийняв сторону Меган у справі про публікацію у ЗМІ її особистого листа, адресованого батькові.

«Я дуже через це засмутився, тому що це означає, що я все ще не можу розповісти свою історію та захистити себе. Я думав, що буде справедливий суд, але суду не буде. Це безглуздо. Британська судова система підвела мене», — сказав пенсіонер, який подумує про те, щоб опублікувати тепер неопубліковані частини листа Меган до нього на YouTube.

Томас Маркл сказав, що все ще любить свою дочку, але йому не подобається людина, на яку вона перетворилася.

Томас Маркл

Раніше «ФАКТИ» писали — Звичайна цікавість: отець Меган Маркл заступився за принца Чарльза, якого звинуватили у расизмі.

741

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter