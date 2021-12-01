Звичайна цікавість: отець Меган Маркл заступився за принца Чарльза, якого звинуватили у расизмі

Батько Меган Маркл, який нещодавно заявив, що вона зреклася двох сімей і дуже змінилася після того, як підчепила принца Гаррі, заступився за принца Чарльза, якого звинуватили у расизмі. Як писали «ФАКТИ», у США вийшла книга Крістофера Андерсена «Брати та дружини. Усередині приватного життя Вільяма, Кейт, Гаррі та Меган», у якій з посиланням «на дуже надійне джерело» стверджується, що саме батько Гаррі був тим самим членом королівської родини, про якого говорила Меган в інтерв'ю Опрі Вінфрі.

Нібито принц Уельський у розмові зі своєю дружиною Каміллою запитав, який колір шкіри може бути у дітей герцога та герцогині Сассекських, викликавши розкол у королівській родині.

Як пише видання Daily Express, Томас каже, що, навіть якщо принц Чарльз насправді говорив ці слова, в цьому немає нічого поганого. За словами Маркла, це не прояв расизму, а звичайна цікавість. Коли друга дружина Томаса, афроамериканка Дорія Регленд, була вагітна Меган, друзі їхньої родини ставили таке ж запитання, цікавлячись, який колір шкіри буде у майбутньої дитини змішаної раси.

«Ця нова книга, в якій робиться висновок про те, що Чарльз був расистом, — нісенітниця. Принц поставив безневинне питання, коли поцікавився, який колір шкіри буде у малюка. Це проста цікавість, яку відчуває більшість людей, і яку не можна задовольнити до народження дитини», — сказав 77-річний пенсіонер.

При цьому Маркл зазначив, що Меган народилася світлошкірою. «Очевидно, що мої сильні шотландські та англійські гени були домінуючими», — сказав він.

Меган навідріз відмовляється спілкуватися з батьком уже кілька років — після свого весілля з принцом. Томас жодного разу не бачив своїх онуків — дворічного Арчі та піврічну Лілі.

Тим часом принц Уельський спростував інформацію, що міститься у новій книзі. І залучив до справи своїх юристів.

Раніше, як писали «ФАКТИ», адвокат Меган Маркл спростував звинувачення її в булінгу — але із застереженням, що ситуації можна сприймати по-різному.

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