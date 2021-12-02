«Просто прикрий провал у пам'яті»: упіймана на брехні Меган Маркл виграла суд

Меган Маркл виграла в Апеляційному суді у британського видання Mail on Sunday та його видавця Associated Newspapers, які намагалися оскаржити винесене у лютому цього року рішення Високого суду Лондона у справі про лист Меган до її батька Томаса Маркла.

Герцогиня Сассекська звинувачувала видання, яке опублікувало витяги з цього листа, який журналістам передав сам Томас, у порушенні конфіденційності та авторських прав. Юристи з команди Меган переконали суд прийняти рішення на користь герцогині за спрощеним порядком — без повного судового розгляду, наполягаючи на тому, що і так ясно, що на боці герцогині закон.

Їхніх аргументів для судді Марка Ворбі виявилося достатньо. Він постановив, що право Меган на приватність порушено. Однак в Associated Newspapers залишилися незадоволені цим рішенням. Були пред'явлено нові свідчення. Так, Джейсон Кнауф, колишній секретар з комунікацій герцога та герцогині Сассекських, заявив, що насправді Меган чекала на витік її особистого листа до преси. І писала текст з огляду на те, що він може стати надбанням громадськості, старанно працюючи над формулюваннями.

Кнауф також надав докази того, що Гаррі та Меган співпрацювали з журналістами Омідом Скобі та Каролін Дюран — авторами книги «У пошуках свободи: Гаррі, Меган та створення сучасної королівської родини». Він надав суду листування, в якому Меган і Гаррі давали йому інструкції щодо того, яку саме інформацію необхідно надати авторам.

Раніше Меган та її юристи категорично заперечували будь-яку співпрацю з авторами своєї біографії. Після оприлюднення листування їй довелося вибачитись перед судом. Вона заявила, що просто «забула» про це. Після цього герцогиню розкритикували за брехню у суді.

Проте, як пише видання Daily Express, суддя сер Джеффрі Вос вважав її пояснення переконливим. Він заявив, що це був просто «неприємний провал у пам'яті». Рішення попередньої інстанції залишено чинним.

«Це перемога не тільки для мене, а й для всіх, хто коли-небудь боявся відстоювати те, що правильно… Ми тепер колективно достатньо хоробрі, щоб змінити індустрію бульварної преси, яка змушує людей бути жорстокими та отримує вигоду з брехні та болю, які вони створюють», — опублікувала заяву Меган.

Раніше «ФАКТИ» писали — Меган Маркл визнали найвпливовішим членом королівської родини у світі, відсунувши на друге місце Єлизавету II.

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