«У дуже вразливому стані»: батько княгині Монако Шарлін розповів про дочку

Батько княгині Монако Шарлін Майкл Віттсток в інтерв'ю південноафриканському журналу YOU розповів про свою дочку. Він підтвердив, що вона все ще перебуває на лікуванні у приватній клініці. 8 листопада княгиня повернулася до Монако з ПАР, де багато місяців лікувалася від ускладнень інфекції вуха, горла та носа. Проте приблизно через тиждень вона знову залишила країну і вирушила до клініки у зв'язку з «фізичним та емоційним виснаженням».

Майкл сказав, що дружина князя Альбера перебуває у «дуже вразливому» стані. Але 75-річний Віттсток упевнений, що колишня професійна плавчиня, яка виступала за ПАР на Олімпіадах, подолає всі труднощі.

«Моя дочка пропливала по 20 кілометрів на день. Ґрунтуючись на тому, як вона тренувалася, я знаю, що вона сильна, вона витримає це і вийде з цього випробування набагато сильнішою, ніж була», — заявив містер Віттсток, який тренував Шарлін у її дитячі роки.

Майкл також розповів, що він та його дружина Ліннетт не могли відвідати Шарлін під час її тривалого перебування в ПАР через побоювання заразитися коронавірусом. «У нашому віці ми маємо бути обережні. Я також не хотів заразити її, тому що вона пройшла через безліч медичних процедур і була вразлива. Ми регулярно розмовляли телефоном. І я також розмовляю з двійнятами. У нас прекрасні стосунки «, — сказав він, згадавши онуків — принца Жака та принцесу Габріеллу, яким 10 грудня виповнюється сім років.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Діти на домашньому навчанні»: князь Монако натякнув на проблеми у монаршій сім'ї.

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