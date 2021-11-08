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Княгиня Шарлін повернулася до Монако після піврічної відсутності

13:25 8 листопада 2021
Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін нарешті повернулася до Монако після шестимісячної відсутності. 43-річна дружина князя Монако Альбера II весь цей час перебувала в ПАР, куди вона прибула у травні — спочатку на два тижні з місією з порятунку носорогів та боротьби з браконьєрством, але підхопила інфекцію вуха, горла та носа, яка дала серйозні ускладнення, що потребували тривалого лікування. Княгиня змушена була пропустити святкування 10-ї річниці її весілля з Альбером, а також день, коли її діти вперше пішли до школи.

Це викликало чутки про розлад у сім'ї монарха. Однак, як повідомляє видання Daily Express, Шарлін уже возз'єдналася з чоловіком і двома їхніми дітьми-двійнятами — принцом Жаком та принцесою Габріеллою, яким у грудні виповниться сім років. Вона прилетіла приватним літаком із південноафриканського міста Дурбан до французького міста Ніцца, де її зустрічали чоловік та діти, а звідти гелікоптером всі вони відлетіли додому, до палацу.

Раніше «ФАКТИ» писали — Князя Монако Альбера розлютило інтерв'ю колишньої коханки, яка висловилася про його дружину Шарлін.

Фото Instagram

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