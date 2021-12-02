«Діти на домашньому навчанні»: князь Монако натякнув на проблеми у монаршій сім'ї

7 вересня цього року діти князя Монако принц Жак та принцеса Габріелла, яким 10 грудня виповниться сім років, вирушили до першого класу Дочка та син князя Альбера II та княгині Шарлін почали навчатися у католицькій школі François d'Assise-Nicolas Barré (FANB).

Однак через неповні три місяці Альбер розповів в інтерв'ю французькому журналу Paris Match, що дітей «тимчасово забрали» з навчального закладу та перевели на домашнє навчання. У палаці для принца та принцеси облаштували «класну кімнату», куди з ними приходять займатися викладачі. Князь сказав, що компанію Жаку та Габріеллі складають четверо їхніх друзів — два хлопчики та дві дівчинки. Так що Жак і Габріелла не перебувають у соціальній ізоляції та спілкуються з однолітками.

Раніше діти вже були на дистанційному навчанні у 2020 та на початку 2021 року через локдаун, коли відвідували школу — аналог дитячого садка.

Князь каже, що діти навчатимуться вдома доти, доки ситуація у їхній сім'ї «не зміниться на краще».

За словами князя, діти переживають через відсутність матері, яка виїхала з країни на лікування. За чутками, княгиня знаходиться в одній із клінік Швейцарії, де намагається впоратися з фізичним та емоційним виснаженням. Перед цим Шарлін тривалий час лікувалась від ускладнень інфекції в ПАР далеко від сім'ї. Шарлін повернулася додому 8 листопада, але вже через тиждень знову покинула князівство.

Альбер сказав також, що діти розуміють, що їхня мати потребує відпочинку. «Вони підтримують її, бажаючи одужання та посилаючи їй багато кохання», — заявив він.

Князь також закликав усіх дати спокій його дружині, про яку постійно пише преса. «Я говорю по-доброму: дайте їй спокій. Дайте нам на деякий час спокій», — заявив він.

Як писали «ФАКТИ», 19 листопада, у Національний день Монако Жак та Габріелла з'явилися на балконі палацу, тримаючи саморобними плакатами з написами «Ми сумуємо за тобою, матуся» та «Ми тебе любимо, матусю».

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