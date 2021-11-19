Шестирічні двійнята княгині Шарлін, що покинула Монако, вийшли з плакатами «Ми сумуємо за тобою, мамо»

У Монако 19 листопада відсвяткували Національний день. Передбачалося, що у святі візьме участь княгиня Шарлін, яка 8 листопада після багатомісячної відсутності повернулася додому з ПАР, де лікувалась від ускладнень інфекції. Проте напередодні князь Альбер II зізнався, що його дружина знову покинула країну.

«Їй уже краще, але вона потребує відпочинку та спокою», — сказав він. І додав, що її втома — «не лише фізичної властивості».

63-річний князь не повідомив, де безпосередньо перебуває його 43-річна дружина. Однак тепер в інтерв'ю People він уточнив, що вона залишається в Європі і перебуває в якомусь лікувальному закладі, куди вирушила через кілька днів після повернення.

«Вона усвідомила, що їй потрібна допомога», — наводить його слова видання. За словами князя, його дружина страждає від глибокого «виснаження як емоційного, так і фізичного». У клініці вона проведе щонайменше кілька тижнів. За його словами, її нинішній стан є результатом кількох факторів, які є особистими справами. При цьому Альбер вкотре наголосив, що це не пов'язано з будь-якими їхніми розбіжностями, як чоловіка та дружини. Він також заявив, що це не коронавірус і не онкологія.

Пішли чутки, що у княгині, можливо, виникли проблеми із психікою.

На святі князя супроводжували його сестри — принцеса Кароліна та принцеса Стефанія. А також його з Шарлін діти — шестирічні двійнята принц Жак та принцеса Габріелла. Маленькі принц і принцеса з'явилися на балконі разом з батьком, тримаючи в руках саморобні плакати з написами «Ми любимо тебе, матусю» та «Ми сумуємо за тобою, матусю».

„We miss you mom.“





„We love you mommy.“







Palais Princier de Monaco pic.twitter.com/KoFT2SwcCt — ChristinZ (@ChristinsQueens) November 19, 2021

У себе в Instagram Шарлін зі свого таємного притулку опублікувала на честь свята відео з прапором Монако, що розвівається, та нічого не стала пояснювати.

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