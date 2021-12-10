4 серпня Меган Маркл відсвяткувала свій день народження. За офіційними даними дружині 37-річного принца Гаррі виповнилося 40 років. Однак тепер у фанатів королівської родини з'явилися сумніви. Причиною цього стало листування герцогині Сассекської з її тепер уже колишнім помічником Джейсоном Кнауфом, яке було представлено в суді та пізніше оприлюднено. У ньому Маркл проговорилася про справжній стан справ.

Як повідомляли «ФАКТИ», Меган нещодавно виграла справу в Апеляційному суді у британського видання Mail on Sunday та його видавця Associated Newspapers, які намагалися оскаржити винесене у лютому цього року рішення Високого суду Лондона у справі про лист герцогині до її батька Томаса Маркла. У електронному листуванні з Кнауфом, яке той передав суду, Меган давала йому інструкції щодо того, яку саме інформацію необхідно надати авторам їхньої з Гаррі біографії «У пошуках свободи». Серед іншого дружина Гаррі навела деякі факти щодо її родичів.

Як пише Geo.tv, у скрині електронного листа Меган стверджується, що їй було два роки, коли її батьки розлучилися та і роз'їхалися у різні частини міста. При цьому, як пише вона сама, старшим дітям Томаса від першого шлюбу було на той момент 15 та 17 років. У Меган, як відомо, є єдинокровні сестра Саманта та брат Томас-молодший, з якими вона не підтримує контакт.

Користувачі мережі помітили невідповідність. Вони впевнені, що Меган промовилася про свій справжній вік. Королівський біограф Анджела Левін, яка часто критикує Гаррі та його дружину, перепостила в Twitter інформацію на цю тему.

«О Боже! Ви розумієте, що вона розкрила свій справжній вік. Піноккіо вказала в документах, які ви бачили, що їй було два роки, коли Саманті було 15… Це означає, що вони мають 13-річну різницю у віці. Саманта народилася у листопаді 1954 року. Зараз їй 57. Піноккіо молодша на 13 років. Ця мимовільна помилка розкриває, що Піноккіо насправді 44 роки!», — пише користувач під ніком Chassummer Sonatina, використовуючи прізвисько «принцеса Піноккіо», яке дав Меган її давній критик — телеведучий Пірс Морган, що часто звинувачував її у брехні.

Насправді Chassummer Sonatina трохи помиляється. З трьох дітей Томаса Маркла Саманта — найстарша. Тобто їй було 17 років у той час, про який ідеться, а 15 було Томасу-молодшому. Але в будь-якому разі виходить, що Меган, якщо спиратися на факти, які вона сама вказує у листі, зараз має бути не 40, а вже 42 роки. Тобто колишня американська актриса насправді на п'ять років старша за свого чоловіка.

Якщо це так, то Меган підробила дані про вік ще на початку своєї акторської кар'єри, зменшивши його на два роки.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Підступна маніпуляторка зі зміїним язиком»: Пірс Морган розкритикував Меган Маркл після її перемоги в суді.

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