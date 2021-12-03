«Підступна маніпуляторка зі зміїним язиком»: Пірс Морган розкритикував Меган Маркл після її перемоги в суді

Британський телеведучий Пірс Морган, один із головних критиків Меган Маркл, який у березні цього року зі скандалом звільнився через неї з телеканалу ITV, гнівно відреагував на її перемогу в суді та зроблену щодо цього радісну заяву.

Як писали раніше «ФАКТИ», Апеляційний суд став на бік герцогині Сассекської, яка позивається до британського видання Mail on Sunday через опубліковані ним витяги з особистого листа Меган її батькові Томасу Марклу. Герцогиня звинувачувала газету у порушенні конфіденційності.

Суд залишив у силі висновок попередньої інстанції — ухвалити рішення на користь герцогині у спрощеному порядку — без повного судового розгляду. Попри те, що Меган довелося публічно вибачатися, після того, як з'ясувалося, що вона співпрацювала з авторами своєї біографії «У пошуках свободи». Дружина принца Гаррі заявила, що просто «забула» про те, що інструктувала свого помічника Джейсона Кнауфа щодо того, яку саме інформацію необхідно надати журналістами Оміду Скобі та Каролін Дюран — у тому числі й про лист до батька. Кнауф передав суду листування з Меган з цього питання, і заперечувати це вона вже не могла.

Проте суддя Джеффрі Вос заявив, що це був просто «прикрий провал у пам'яті».

Пірс Морган у своїй статті для Daily Mail нагадав, що існує ще «суд громадської думки» та назвав Меган «підступною маніпуляторкою зі зміїним язиком». І закликав брехливу «принцесу Піноккіо» не поспішати святкувати перемогу.

«Марк Твен одного разу помітив: «Якщо ви кажете правду, вам не потрібно нічого пам'ятати», — відгукнувся Пірс про «забудькуватість» герцогині.

«Її переможна відповідь була опублікована за лічені секунди після винесення рішення суду на королівському бланку, прикрашеному золотою літерою M під золотою короною та під назвою: „Заява Меган, герцогині Сассекської“. Ви можете подумати, що це дивно — робити щось таким королівським чином для жінки, яка весь свій час витрачає на наклепи про королівську сім'ю, називаючи їх огидними черствими расистами», — написав телеведучій.

«Після цього судового процесу вона може претендувати на „перемогу“ скільки завгодно, але насправді все, що вона зробила — це розкрила світові свій справжній характер і холодну жорстку дволику реальність, яка лежить в основі ставлення Меган і Гаррі до конфіденційності… На її місці я б сьогодні поклав святкове шампанське назад у холодильник. Завдяки цій судовій справі ми тепер побачили, як виглядає справжня Меган…», — написав він.

Пірс Морган

Раніше «ФАКТИ» писали — Звичайна цікавість: батько Меган Маркл заступився за принца Чарльза, якого звинуватили у расизмі.

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