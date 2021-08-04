Меган Маркл 40 років: як герцогиня святкує цю круглу дату

У середу, 4 серпня, Меган Маркл святкує своє 40-річчя. Американські та британські ЗМІ гадають, як герцогиня Сассекська відзначатиме круглу дату. Передбачалося, що дружина принца Гаррі влаштує велику вечірку. Навіть називалася кількість гостей — 65 осіб, суцільно голлівудські знаменитості. Свого батька Меган точно не запросила. Томас Маркл має намір подати на доньку до суду.

Однак напередодні ювілею стало відомо, що від планів влаштувати вечірку, якщо вони й існували насправді, Меган відмовилася.

Злі язики стверджують, що герцогиня не захотіла ризикувати — злякалася конкуренції в особі … Барака Обами! 44-й президент США теж народився 4 серпня. І цього року йому виповнюється 60 років. Він та його дружина Мішель влаштовують з нагоди ювілею пишний прийом на острові Мартас-Він'ярд, штат Массачусетс. І там точно буде безліч гостей, зокрема ті, кого хотіли б бачити у себе Сассекси.

До речі, активно поширювалася версія, що Гаррі та Меган відправляться в гості до Барака та Мішель. З одного боку, це було б чудовою нагодою для Сассексів ще раз з'явитися серед американської еліти та, можливо, завести нові впливові знайомства. З іншого боку, існував великий ризик загубитися на фоні іншого ювіляра. Тому від поїздки до Массачусетсу герцогиня, мабуть, відмовилася.

І тут виник ще один варіант. Схоже, він є найближчим до реальності. Гаррі може влаштувати дружині приємний сюрприз та відвезти її до якогось романтичного місця на цілий день, щоб вони провели 4 серпня тільки удвох або з дітьми. І тоді не потрібно буде переживати, що вечірка з гостями не вдалася, що хтось надав перевагу ювілею Обами та відхилив запрошення, що ЗМІ та соцмережі будуть ще місяць смакувати кожну неприємну дрібницю пишного святкування.

Передбачається також, що в цей знаменний день Гаррі та Меган опублікують нове сімейне фото. З моменту появи на світ доньки 4 червня Сассекси цього поки не робили. Мільйони шанувальників зачекалися — хочуть побачити Лілібет та її старшого брата Арчі, якому 6 травня виповнилося два роки.

Британські ЗМІ також з нетерпінням чекають, як привітають герцогиню-бунтарку члени королівської родини. Тон привітань, ретельно підібрані слова допоможуть експертам з етикету зрозуміти, які зараз стосунки між Сассексами та королевою Єлизаветою II, між Гаррі та його батьком принцом Чарльзом, а також братом принцом Вільямом.

А поки британська газета The Daily Mail пропонує порівняти, чого домоглася Меган Маркл за останні 10 років. Коли їй виповнилося 30, вона була впевнена, що їй нарешті посміхнулася удача. У серпні 2011 року Меган святкувала круглу дату разом з партнерами по серіалу «Форс-мажори», в якому вона отримала свою першу велику роль у кар'єрі. Серіал успішно стартував на телеканалі USA Network у червні, і Маркл з іншими акторами займалася його просуванням.

Так виглядала Меган 10 років тому

Серед гостей на тій вечірці був і продюсер Тревор Енгельсон — як наречений винуватиці свята. Через місяць він та Меган стали чоловіком і дружиною. Щоправда, їхній шлюб виявився неміцним. Уже у серпні 2013 року вони оформили розлучення.

Меган Маркл і її партнери по серіалу "Форс-мажори"

Роль у «Форс-мажорах» дозволила Меган переїхати до Торонто, де знімався серіал, і орендувати там окрему квартиру. І, що ще важливіше, завести важливі знайомства. Її новими подругами стали Софі Трюдо, дружина Джастіна Трюдо, який на той час очолював Ліберальну партію Канади, а у листопаді 2015 року став прем'єр-міністром, а також Джессіка Малруні, стиліст, невістка колишнього прем'єр-міністра Канади Брайана Малруні.

Будиночок у Торонто, в якому Меган винаймала житло

Ці знайомства допомогли актрисі увійти у вищий світ Канади. Без цього Меган навряд чи вдалося б познайомитися влітку 2016 року зі принцом Гаррі.

За 10 років, що минули з отримання ролі у «Форс-мажорах» та переїзду до Торонто, Маркл домоглася неймовірного успіху — вийшла заміж за справжнього принца, стала герцогинею, жила у палацах (але їй там не сподобалося), з тріумфом повернулася до США, де живе тепер у будинку вартістю 14 мільйонів доларів з чоловіком та двома дітьми.

"Сімейне гніздечко" Сассексів вартістю 14 млн доларів

І тепер уже Меган вирішує, хто буде зніматися у серіалах та фільмах, які вона продюсує! Все це завдяки угоді з компанією Netflix. Контракт з нею приніс Сассексам не менше 100 мільйонів доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що королівська родина шокована рішенням принца Гаррі видати мемуари. Букінгемський палац має намір подати до суду на Сассексів, якщо в книзі будуть допущені найменші неточності.

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