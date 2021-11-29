Названо ім'я «расиста» з королівської родини, який образив Меган Маркл

У своєму скандальному інтерв'ю Опрі Вінфрі Меган Маркл заявила, що якийсь член королівської родини сумнівався у кольорі шкіри їхньої майбутньої з Гаррі дитини та висловлював занепокоєння, що він буде надто темним. Через що, як вважає Меган, її первістку Арчі в результаті не було надано титулу принца. Гаррі та Меган відмовилися уточнити, про кого йдеться, зазначивши лише, що расистська ремарка не належала ні королеві Єлизаветі II, ні її чоловікові принцу Філіпу. Причому Маркл (мати якої — афроамериканка) говорила, що ці розмови велися, коли вона вже була вагітна. А принц Гаррі, всупереч дружині, сказав, що зауваження на цю тему прозвучало на самому початку їхніх з Меган стосунків.

Британська світська левиця леді Колін Кемпбелл, автор низки біографій членів королівської родини, раніше стверджувала, що Маркл мала на увазі тітоньку Гаррі — принцесу Анну.

Однак, як повідомляє видання New York Post, у новій книзі Крістофера Андерсена під назвою «Брати та дружини. Усередині приватного життя Вільяма, Кейт, Гаррі та Меган» говориться, що насправді це був батько Гаррі принц Чарльз. Нібито саме принц Уельський поставив питання, як виглядатимуть майбутні діти герцога і герцогині Сассекських, викликавши розкол у королівській родині.

Джерело автора повідомило, що 27 листопада 2017 року, у день офіційного оголошення про заручини Гаррі та Меган, Чарльз сказав своїй дружині Каміллі за сніданком: «Цікаво, як виглядатимуть їхні діти?». Герцогиню Корнуольську це питання дещо спантеличило. Вона відповіла: «Ну, я впевнена, що вони будуть чудові». На що Чарльз, понизивши голос, сказав: «Я маю на увазі, як ти думаєш, який може бути колір шкіри у їхніх дітей?».

Слова Чарльза були передані його сину та невістці. Причому, коли вони дійшли до Гаррі та Меган, то були сильно перебільшені. «Підступні придворні» надали відносно невинній ремарці расистського відтінку.

Прессекретар принца Уельського назвав ці заяви «вигадкою, яка не варта коментування». Ходять чутки, що Чарльз вже звернувся до своїх юристів, щоб розібратися із цим питанням.

Раніше «ФАКТИ» писали — Принцеса Діана першою зрадила принца Чарльзу — заявив колишній охоронець леді Ді.

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