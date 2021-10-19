Батько Меган Маркл заявив, що вона зреклася двох сімей і змінилася після того, як підчепила принца Гаррі

Батько Меган Маркл, який недавно назвав принца Гаррі поганим чоловіком і заявив, що дочка та зять обділяють своїх дітей, знову виступив на телебаченні. В ефірі телепрограми Good Morning Britain на британському телеканалі ITV Томас Маркл заявив, що його дочка сильно змінилася після зустрічі з Гаррі. «Я не знаю, що змінило її. Вона ніколи не була такою раніше, а як тільки підчепила Гаррі, вона змінилася», — сказав він.

Він також звинуватив дочку в тому, що вона зреклася обох сімей — і королівської, і родини Марклів. «І я не розумію причину», — додав він.

77-річний Томас знову публічно закликав дочку і зятя дозволити йому побачитися з онуками — дворічним Арчі та чотиримісячною Лілібет. І не позбавляти їх «двох люблячих сімей». Тим більше, що коли правнуки британської королеви Арчі та Лілі підростуть, вони захочуть дізнатися більше про своїх родичів.

Маркл сказав, що Меган і Гаррі потрібно подорослішати.

На запитання телеведучого, чи щасливі Меган і Гаррі, на погляд Томаса, містер Маркл відповів: «Ну, гроші — це ще не все. Але книга, яку він пише, повинна бути не „В пошуках свободи“, а „В пошуках грошей“ — це, схоже, все, що їх зараз хвилює». Тут Томас Маркл трохи наплутав. Назва мемуарів, які збирається опублікувати принц Гаррі ще невідома. А втішну для герцога і герцогині Сассекських біографію під назвою «У пошуках свободи: Гаррі, Меган і створення сучасної королівської сім'ї» написали журналісти Омід Скобі та Керолін Дюран.

Як відомо, після весілля з Гаррі у 2018 році Меган жодного разу не бачилася зі своїм батьком, який постійно проживає в Мексиці. Вона перервала з ним всі контакти та ігнорує його спроби налагодити стосунки.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Майстер-клас королівської поведінки»: Кейт Міддлтон і принца Вільяма поставили за приклад Меган Маркл і принцу Гаррі.

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