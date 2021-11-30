Адвокат Меган Маркл спростував звинувачення її у булінгу — але із застереженням, що ситуації можна сприймати по-різному

У другій серії документального фільму Бі-бі-сі «Принци та преса», який вже викликав серйозне невдоволення королівської сім'ї, журналісти попросили адвоката Меган Маркл Дженні Афіа прокоментувати звинувачення, висунуті проти герцогині Сассекської у березні цього року. Букінгемський палац тоді офіційно заявив, що розпочинає розслідування скарг персоналу на герцогиню. Це сталося після того, як видання The Times повідомило, що дві співробітниці Кенсінгтонського палацу з команди Меган були змушені звільнитися у 2018 році через «нестерпний тиск», який чинився на них з її боку. А ще одну свою помічницю герцогиня «продовжувала пригнічувати та принижувати, підриваючи її впевненість у собі».

Маркл тоді заявила, що це вона насправді є жертвою булінгу і звинуватила Букінгемський палац в організації наклепницької кампанії проти неї.

Як повідомляє видання The Mirror, Афіа заявила, що інформація про те, що дружина принца Гаррі могла бути жорстокою щодо співробітників, не відповідає дійсності. «Проте важко довести відсутність знущань. Просте заперечення нічого не доведе і не допоможе розв'язати проблему», — додала юрист.

«Загалом звинувачення полягало у тому, що герцогиня Сассекська винна у знущаннях. Цього точно не було. Насамперед необхідно чітко зрозуміти, що таке знущання. Булінг насправді означає багаторазове навмисне використання влади з метою заподіяти будь-кому фізичної чи емоційної шкоди. Герцогиня Сассекська категорично заперечує, що будь-коли робила таке».

При цьому адвокат дала зрозуміти, що ситуації можна сприймати по-різному. І що Меган не збирається заперечувати чийсь особистий досвід.

Це чимось нагадало заяву Букінгемського палацу, в якій пообіцяли розібратися зі скаргами Меган Маркл, яка звинуватила в інтерв'ю Опрі Вінфрі членів родини чоловіка у відсутності співчуття до неї та расизмі. Говорилося, що до зроблених нею заяв віднесуться серйозно, і вони «будуть розглянуті сім'єю в приватному порядку», хоча деякі спогади учасників подій «можуть відрізнятися».

Дженні Афіа

Раніше, як писали «ФАКТИ», було названо ім'я «расиста» з королівської родини, який образив Меган Маркл. Ним нібито виявився принц Чарльз.

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