Розуміла, що не врятують: стали відомі останні слова Галини Гатчинс, смертельно пораненої Алеком Болдуїном

Стали відомі останні слова 42-річної українки Галини Гатчинс, застреленої Алеком Болдуїном на зйомках стрічки «Раст». Як повідомляє Los Angeles Times, актор до останнього не розумів, що сталося, повторюючи лише «Що, чорт забирай, щойно сталося? Що це було?».

Усі почали звати медика, почалася паніка. У цей час актори та члени знімальної групи намагалися зупинити кровотечу, при цьому в натовпі прозвучало: «Це марно».

«Це не добре. Це абсолютно марно», — повторила і Галина, яка, зазначає видання, перебувала у свідомості.

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За кілька годин вона померла.

Нагадаємо, 68-річний Алек Болдуін 21 жовтня вистрілив у двох людей на ранчо в окрузі Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Пістолет він узяв після того, як перший помічник режисера фільму підтвердив, що зброя є безпечною для використання.

22 жовтня було вперше опубліковано фото актора, зроблені одразу після того, як він застрелив українку-оператора.

Фото hollywoodreporter.com/

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