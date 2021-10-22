Смерть оператора-українки: Алек Болдуін вперше прокоментував трагедію

Голлівудський актор Алек Болдуін вперше вийшов з публічним коментарем з приводу трагедії на знімальному майданчику. Під час зйомок вестерна «Раст» актор випадково застрелив кінооператора Галину Хатчинс. 42-річна оператор родом з України померла в лікарні. Болдуін в Twitter повідомив, що вже запропонував підтримку сім'ї Хатчинс і дав усі необхідні свідчення поліції, що розслідує причини трагедії.

«Немає слів, щоб передати моє потрясіння і скорботу з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Хатчинс, дружини, матері і нашої дуже шанованої колеги. У взаємодії з поліцією збираємося з'ясувати, як сталася ця трагедія. Я на зв'язку з чоловіком (Галини), запропонувавши підтримку йому і його родині», — заявив Болдуін.

Галині Хатчинс було 42 роки. Вона родом з Києва і в Україні отримала освіту за спеціальністю «міжнародна журналістика». Шість останніх років жила в США. У Галини залишився чоловік Меттью і восьмирічний син Андрос.

Галина Хатчинс

Фото wikipedia.org, halynahutchins / Instagram

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