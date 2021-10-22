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З'явилися фото Алека Болдвіна, зроблені відразу після того, як він застрелив українку-оператора

12:34 22 жовтня 2021
Галина Хатчинс

У мережі з'явилися фотографії американського актора Алека Болдвіна, зроблені відразу після того, як він випадково застрелив з пістолета (який, як вважалося, заряджений холостими патронами), жінку-оператора Галину Гатчінс і поранив режисера Джоеля Соусу. Це сталося на знімальному майданчику вестерна «Раст» в штаті Нью-Мексико.

На знімках Болдвін виглядає приголомшеним тим, що трапилося. На одній з фотографій він стоїть, упершись руками в коліна та опустивши голову. На іншій — притискає до вуха мобільний телефон з убитим горем обличчям. Свідки кажуть, що 63-річний актор плакав.

Справу розслідує поліція. Алеку не було пред'явлено звинувачень.

42-річна операторка Галина Гатчінс народилася у Києві, а виросла на радянській військовій базі за Полярним колом - «в оточенні оленів і атомних підводних човнів», як говорила вона сама. Галина закінчила Київський державний університет за спеціальністю міжнародна журналістика. Брала участь у журналістських розслідуваннях для британських документальних фільмів, що знімалися у Східній Європі. Потім перебралася в  Лос-Анджелес, отримала у 2015 році кінематографічну освіту в США і зробила успішну кар'єру оператора. У 2019 році журнал American Cinematographer назвав її однією з перспективних зірок. Серед її робіт - фільми «Макс Фіст» (або «Заклятий ворог»), «Дорогуша» та інші.

У Галини залишився син Андрос. Разом з дитиною та чоловіком-юристом Меттью Хатчінсоном Галина проживала у Каліфорнії.

Трагедія вразила Голлівуд. Багато знаменитостей висловили свої співчуття рідним загиблої - серед них кінозірка Дуейн Джонсон, режисер Джеймс Ганн та інші.

Актор Джо Манганьелло, зірка фільмів «Людина-павук», заявив, що шокований подією і написав в Instagram: «Вона була неймовірно талановитою та прекрасною людиною. У неї був такий візуальний стиль ...». Джо і Галина разом працювали на зніманнях стрічки 2020 року «Заклятий ворог».

Останні пости в Instagram Галини, які зроблено за день до загибелі, стосуються знімань фільму, на яких вона загинула. Так, вона опублікувала фото знімальної групи - з Алеком Болдвіном у першому ряду. Сама Гатчінс стоїть поруч з ним.

  

А також поділилася відео з кінної прогулянки, підписавши його: «Одна з переваг знімань вестерну - у вихідний день можна покататися на конях».

Одним з найвідоміших випадків, коли під час знімань сцени з пострілами був убитий один з членів знімальної групи, стала загибель актора Брендона Лі (сина знаменитого майстра східних єдиноборств і актора Брюса Лі) у 1993 році. При роботі над фільмом «Ворон» в нього випадково вистрілили з неправильно зарядженого пістолета.

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