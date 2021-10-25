Загибель оператора-українки: містичні збіги на зйомках в Голлівуді

У місті Санта-Фе, американський штат Нью-Мексико, 21 жовтня сталася трагедія, яка потрясла весь світ. Під час знімання фільму «Раст» відомий актор Алек Болдвін вбив кінооператора Галину Гатчинс і поранив режисера картини Джоела Соузу. Болдвін здійснив лише один постріл. Куля влучила Соузі в плече, а потім вразила Гатчинс у груди.

Врятувати 42-річну Галину не вдалося. Пораненого режисера доправили до лікарні. Там він отримав необхідну медичну допомогу та виписався наступного дня.

Після фатального пострілу Болдвін сам подзвонив 911 і повідомив про те, що трапилося. Актор перебував у шоковому стані. Фотографії Алека, зроблені в ті кілька хвилин після вбивства, облетіли всі газети, журнали та соцмережі. На них видно, що 63-річний актор плаче…

Одразу після трагедії Алек Болдвін зателефонував 911

Галина Гатчинс (дівоче прізвище Андрусевич) народилася у 1979 році в селі Городець Овруцького району Житомирської області. Її батько Анатолій Андрусевич був військовим моряком і служив у Мурманську. Дитинство Галини та її сестри Світлани пройшло на радянській військово-морській базі в Арктиці. Звідти родина повернулася в Україну. У 2001 році Галина закінчила з відзнакою Національний аграрний університет (з 2008 року — Національний університет біоресурсів і природокористування України) в Києві. Але їй хотілося займатися журналістикою. Тому Андрусевич вступила до Київського національного університету на спеціальність «Міжнародна журналістика».

Галина вільно володіла англійською мовою. Це допомогло їй розпочати кар'єру у Східній Європі, а потім — у Великобританії. Там вона займалася журналістськими розслідуваннями і брала участь в зніманні декількох відеопроєктів-викриттів. Її захопила ця робота. Вона вирішила переїхати у США і серйозно зайнятися кінематографом. З 2013-го по 2015 рік Галина, вже заміжня за Метью Гатчинсом, від якого вона народила сина Андроса, вчилася в Американському інституті кіно. Вона стала кінооператоркою. Всі, хто працював з Галиною, стверджували, що вона мала справжній талант. У 2019 році журнал American Cinematographer назвав Гатчинс «висхідною зіркою» кінематографа.

За шість років роботи операторкою Галина зняла кілька фільмів, зокрема, картини «Дорогенька» та «Заклятий ворог» (відомий також під назвою «Макс Фіст»), які стали популярними. У неї було безліч цікавих пропозицій, в тому числі знімання вестерну «Раст». До речі, зараз багато українських та російських ЗМІ називають це незакінчений фільм інакше — «Іржа». В оригіналі назва картини звучить як Rust. Це слово дійсно перекладається як «іржа», однак навряд чи це має відношення до даного фільму. Насправді це прізвище головного героя, якого грає Алек Болдвін. Раст — колишній злочинець. Він змушений знову порушити закон, щоб врятувати від страти свого неповнолітнього онука, який випадково застрелив шерифа. Раст і хлопчик змушені тікати. Дія вестерну розгортається в кінці XIX століття на Дикому Заході.

Ми так детально розповідаємо про сюжет фільму, тому що, по-перше, у ньому криється якийсь містичний збіг — випадкова загибель шерифа і не менш безглузда загибель кінооператорки, а по-друге, ці деталі певною мірою можуть допомогти зрозуміти, що ж сталося 21 жовтня на знімальному майданчику.

Це був 12-й день знімання. Почалися вони 6 жовтня. Жорсткий знімальний графік (для Голлівуду це абсолютно нормально) був розрахований на 21 день. Галина прилетіла в Санта-Фе разом з чоловіком і сином. Вони оселилися в одному з готелів.

З самого початку виникли проблеми. Профспілка IATSE, який об'єднує понад 150 тисяч технічних працівників кіноіндустрії оголосила про страйк. Попередження було зроблено 3 жовтня. Члени профспілки були незадоволені умовами оплати, а також численними порушеннями правил безпеки на знімальних майданчиках. За тиждень до 21 жовтня сім членів знімальної групи вестерну «Раст» оголосили, що припиняють роботу. Вони пояснили це тим, що приєднуються до страйку. Крім того, звинуватили продюсерів у затримці зарплати. Галина Гатчинс підтримала колег, але вирішила відзняти ще пару сцен, а потім, 22 жовтня, приєднатися до страйкарів… Якби вона зробила це відразу, то була б зараз жива!

У четвер, 21 жовтня, знімали сцену у церкві. Спочатку відбулася коротка репетиція. Потім асистент режисера Дейв Холлс, який відповідав за весь реквізит, вибрав один з трьох револьверів, підготовлених зброяркою Ханною Гутієррес-Рід, і простягнув його Алеку Болдвіну. «Зброя холодна!» — голосно промовив Холлс. Мовою кінематографістів це означає, що вогнепальна зброя безпечна для використання. Вона або заряджена холостими патронами, або гумовими кулями, або зовсім є бутафорією.

Будь-який актор скаже вам, що після таких слів Болдвін не був зобов'язаний перевіряти сам револьвер. Після команди «Мотор!» Алек діяв, як того вимагав сценарій. Він вихопив револьвер (це був раритетний «Кольт») з кобури та зробив постріл…

У цей момент Болдвін дивився прямо в об'єктив кінокамери, яка була встановлена на спеціальному візку. На цій невеликій платформі перебували Галина Гатчинс і Джоел Соуза. Операторка знімала, а режисер дивився на спеціальному моніторі, як виглядає «картинка».

Патрон у револьвері виявився бойовим! Болдвін з жахом спостерігав, як спочатку впав Соуза, а за ним — Гатчинс. До них кинулися допомогти. Алек був одним з перших. Потім він зателефонував 911…

Наразі ведеться розслідування. Проти Болдвіна не висунуто жодних звинувачень, хоча деякі експерти з питань вогнепальної зброї вважають, що актор не мав в цілях обережності направляти револьвер в сторону людей, навіть якщо був упевнений в тому, що зброя заряджена холостими патронами.

У справі двоє підозрюваних. Це асистент режисера Холлс і зброярка Гутієррес-Рід. Як повідомляють американські ЗМІ, «Раст» — лише другий фільм в кар'єрі 24-річної Ханни. Багато хто в знімальній групі спочатку сумнівався у тому, що їй вистачить досвіду. Однак на продюсерів, по всій видимості, справило враження те, що вона є дочкою легендарного американського зброяра Телла Ріда.

Саме батько переконав Ханну в тому, що вона готова до роботи. Сама дівчина так не вважала. До речі, під час знімання її першого фільму, теж вестерну з Ніколасом Кейджем у головній ролі (картина ще не вийшла), як з'ясовується тепер, мав місце інцидент. Рід дала неповнолітній актрисі Раян Кірі Армстронг револьвер з бойовим патроном! Тільки диво врятувало тоді всіх від великої біди. Під час першого допиту 21 жовтня Ханна зізналася, що найбільше у світі її лякає підготовка револьверів до знімання.

Щодо Дейва Холлса, то його досвід сумнівів дотепер не викликав. Він працював асистентом режисера на багатьох проєктах, зокрема культових картинах «Фарго» та «Матриця: Перезавантаження». Можливо, цього разу Холлс проявив недбалість. Можливо, на нього негативно подіяла загальна нервозність на зйомках «Раста».

Вранці 21 жовтня там сталася сутичка між режисером і членами групи, які вирішили страйкувати. Вони приїхали на знімальний майданчик за своїми речами та раптом виявили, що Соуза залучив до роботи замість них чотирьох осіб, які не є членами профспілки. Ніхто не міг сказати, наскільки ці люди досвідчені й надійні. Коли обурені кіношники спробували з'ясувати стосунки з Джоелом, режисер наказав їм забиратися і погрожував викликати поліцію. Семеро людей поїхали, зокрема досвідчений бутафор, який зазвичай перевіряв зброю, що використовується під час знімання.

Також повідомляється, що вранці 21 жовтня в одному з трейлерів біля майданчика прозвучали три невеликих вибухи. Явно хтось експериментував з порохом. Пишуть, що це могла бути Ханна, котра готувала холості патрони. Стверджується також, що легкий опік отримав дублер Алека Болдвіна. Йому першому принесли револьвер, який збиралися використовувати під час знімання сцени у церкві.

Після загибелі дружини Метью Гатчинс і маленький Андрос переїхали в інший готель. Вони поки не повертаються додому. Гатчинс зайнятий організацією похорону Галини. Вже пройшли дві цивільні панахиди. Перша мала приватний характер. На ній був присутній Алек Болдвін. Він висловив Метью та Андросу співчуття і запропонував будь-яку допомогу.

«Я ні в чому не звинувачую Алека. Ми з ним поговорили. Він щира хороша людина», — сказав Метью Гатчинс журналістам.

Також не має зла на Болдвіна батько Галини Анатолій Андрусевич. З ним вдалося поговорити репортерам британської газети The Sun. Він заявив, що не вважає актора відповідальним за загибель дочки. На думку Андрусевич, вся вина лежить на тих, хто готував зброю до знімання. Анатолій зараз зайнятий тим, що намагається отримати якомога швидше візи для себе, для своєї дружини Ольги (матері Галини) і молодшої дочки Світлани.

«Ми все ще не можемо повірити, що Галина мертва. Її мати збожеволіла від горя… Особливо переживаємо за онука. Для нього ця трагедія стала важким ударом — хлопчик залишився без мами», — сказав Анатолій Андрусевич.

Загибель Галини Гатчинс викликала хвилю обурення у Голлівуді. Понад 10 тисяч кінематографістів за два дні підписали петицію, вимагаючи заборонити використання на зніманнях вогнепальної зброї. Дотепер багато режисерів і операторів надавали перевагу справжній зброї перед бутафорською, домагаючись максимальної правдоподібності кадрів. Однак сучасні технології давно вже дозволяють відмовитися від присутності зброї на знімальному майданчику. Першим відгукнувся на трагедію в Санта-Фе телеканал ABC. Його керівництво оголосило поза законом вогнепальну зброю на зніманні популярного поліцейського серіалу «Новачок».

Фото у заголовку — Instagram

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